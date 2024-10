Aversa. Matacena riorganizza gli uffici comunali

Per far fronte alle difficoltà segnalate nelle ultime settimane circa il funzionamento del settore anagrafe, il sindaco di Aversa Franco Matacena ha operato una riorganizzazione degli uffici, nell’ottica di una maggiore attenzione ai servizi che, per la loro natura, sono quelli di più immediato impatto per la cittadinanza, e di una valorizzazione delle professionalità dell’ente.

Il sindaco ha firmato dodici deleghe ad altrettanti dipendenti comunali per il rilascio di documenti anagrafici: sette deleghe per il settore anagrafe, quattro per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, una per lo stato civile.

I funzionari comunali al piano terra del municipio saranno quindi autorizzati a rilasciare le relative certificazioni assicurando la continuità del servizio, in considerazione anche della criticità del personale sempre più esiguo a disposizione.

Sempre in relazione al funzionamento degli uffici comunali, il 22 ottobre il primo cittadino ha firmato il decreto di nomina del nuovo Segretario Generale del Comune di Aversa, individuato, a seguito di avviso pubblico, nella dottoressa Emanuela De Chiara, dopo aver recepito il decreto prefettizio che assegnava la stessa, iscritta all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali come segretario di fascia A, quale titolare della Segreteria del Comune di Aversa.

La dottoressa De Chiara assumerà le proprie funzioni a partire da giovedì 24 ottobre, insediandosi presso il municipio.