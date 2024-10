Aversa. Ok variazione di bilancio: Matacena ‘congela’ staff

Il sindaco di Aversa, Franco Matacena ‘congela’ la tanto discussa spesa per lo staff, inserita nella variazione di bilancio discussa in consiglio comunale.

Una spesa per l’ufficio di gabinetto che vedrà luce, Matacena dixit, col bilancio di previsione 2025-27 che sarà approvato a inizio del prossimo anno.

Alla fine, i 18mila euro destinati allo staff/gabinetto del sindaco per il 2024 dirottati su vari interventi di manutenzione, dal verde alle scuole e al cimitero. La variazione passa con i 15 voti della maggioranza.

“I 110mila euro andavano ad incidere sul bilancio pluriennale – ha detto Matacena -. Siamo della ferma convinzione che lo staff sia necessario e lo faremo con il bilancio di previsione”.

AVERSA E IL PRIMATO DI CREDITI

“Aversa adesso ha due primati: il primo, nel 1955 nacque il bambino più grande del mondo; il secondo, il Comune nel suo bilancio ha 120 milioni di residui attivi, cioè crediti che questo Ente vanta verso terzi. Questo importo si è stratificato nel corso degli anni in cui forse si è pensato più a fare politica e meno ad amministrare”.

Poi la promessa per gli ex LSU da stabilizzare al 100% (proposta presentata da LPCS): “I lavoratori ex Lsu attendono un aumento dell’impiego dal 70 al 100% del monte ore: mi assumo un impegno politico nei loro confronti a parlarne il prossimo anno”.

DAI CREDITI A ‘NESSUNA CAMBIALE’

Matacena incalza: “Non capisco tanto clamore per 110mila euro a fronte di 120 milioni non riscossi. Non ho mai fatto cambiali e non subirò ricatti da nessuno perché questa, la sedia del sindaco, scotta. Vorrei lavorare con tutti per avere una città virtuosa”.