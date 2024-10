Aversa. Presentata la ‘Carta dei Servizi’ Ebac

Si è svolto stamane ad Aversa, il seminario di studi informativo dal titolo “La Bilateralità artigiana e le relazioni sindacali”, promosso da Casartigiani di Caserta, presieduta dal cav. Tonino Della Volpe, e dall’Ebac (Ente Bilaterale Artigianato Campania), in collaborazione con A.P.A.C.I.C. (Associazione per l’Artigianato il commercio e le piccole medie imprese della provincia aderente al Sindacato Casartigiani) e ANARTI (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato).

LA ‘CARTA DEI SERVIZI’

Nell’aula consiliare, i relatori, moderati dal giornalista Nicola De Chiara, hanno parlato della “Carta dei Servizi” Ebac e dei tanti servizi che da essa possono derivare agli artigiani, oltre a contributi, incentivi e assistenze.

L’importante tematica riguarda migliaia di aziende e di piccole imprese artigiane, ad Aversa come in Provincia, aderenti ai CCNL (Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro) e che rispettano gli obblighi contributivi previsti dalla legge.

A rappresentare l’Amministrazione comunale, che ha patrocinato l’iniziativa, il vice Sindaco Alfonso Oliva, che ha portato i saluti del primo cittadino, impegnato a Pompei, insieme a tanti Sindaci della regione, alla Supplica alla Madonna del Rosario.

Tra i relatori c’era, invece, l’Assessore alle Attività Produttive, Orlando De Cristofaro, che ha sottolineato la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Aversa alla categoria, assicurando tutto il sostegno che si renderà necessario.

Del tema hanno parlato Luciano Luongo, Commissario regionale di Casartigiani, Peppe Macchione, Direttore categorie artigiane di Casartigiani Aversa, Gino Cipullo, componente del Consiglio dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro, e Luigi Lombardo, Direttore dell’Ebac Campania che, in particolare, ha illustrato tutti i benefici su cui gli artigiani possono contare aderendo all’Ente.

Un’adesione, che è un obbligo contrattuale, che può aiutare le imprese ad affrontare le sfide del mercato con una serie di contributi e di assistenze varie.

A chiudere i lavori il cav. Tonino Della Volpe, che è anche membro del Consiglio Opta (Organismo Paritetico Territoriale per l’Artigianato Ebac).

Della Volpe ha ringraziato l’Amministrazione comunale per aver patrocinato l’iniziativa ed ha ripercorso brevemente la storia della nascita dell’Ebac, “una realtà che in Campania risale al 1994 e che ha fatto scuola in Italia”.

Chiusura con un dolce momento conviviale: tutti i presenti hanno, infatti, potuto gustare le polacche del “Pink House”, sicuramente un’eccellenza aversana.