Tramite lo sportello “La tua segnalazione” un lettore ci segnala dei disservizi che da settimane hanno messo in ginocchio Aversa: i cantieri stradali e il traffico.

Ecco il suo messaggio:

“Cari amici de LaRampa, la buonanima di Franco Califano cantava ‘Er Traffico‘: «Nun c’hai capito gnente della vita. Er traffico fa parte del progresso […] er traffico c’ha rotto li cojoni». Veramente non se ne può più”.

“Problemi di viabilità nella zona Variante, dove sono in corso i lavori del Comune. Traffico con coda che cammina a passo di lumaca e tartaruga. Zona cimitero bloccata; come anche zona Costantinopoli. E non si vede nemmeno un vigile urbano per regolamentare il deflusso delle auto. Mettiamoci anche gli ingorghi all’entrata ed uscita delle scuole”.

“Entrare o uscire da Aversa in tutte le direzioni è diventata un’impresa titanica. Da sempre per noi cittadini aversani ma anche lavoratori pendolari si registrano difficoltà nel circolare con le auto, ma il dato allarmante è che la situazione di disagio, con il passare del tempo, anziché alleviarsi è aumentata”. “Da giorni viviamo un autentico incubo, bloccati su tutte le strade di accesso o deflusso. Mi appello a tutte le autorità istituzionali e politiche affinché si ponga un freno a questa situazione e si trovi una soluzione“.

“Ah. Senza dimenticare gli asfalti a pezzi, buche in mezzo alle strade e alle piste ciclabili, trappole per le auto ma ancora di più per bici e scooter. Le piogge delle ultime settimane hanno lasciato il segno su una città già sfregiata dai rattoppi freschi dei cantieri appena chiusi e dei lavori in corso. Insomma… Aversa è sempre un città a cantiere aperto con tante problematiche”.