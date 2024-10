Aversa. Segnalazione cittadino: ‘visita 118 superficiale’

Tramite lo sportello “La tua segnalazione” un lettore ci segnala un disservizio del 118 che ha operato nel territorio di Aversa.

Ecco il suo messaggio:

“Ieri, 13 ottobre, verso le ore 17,45 mia sorella che abita ad Aversa (CE) chiamava il 118 poiché mio padre 95enne presentava un gonfiore all’addome e ai piedi gonfi presumibilmente per scompenso cardiaco. Alle ore 18,45 – dopo la seconda chiamata – si presentavano sul posto gli operatori del 118 il quale visitavano con superficialità il paziente limitandosi solo di misurare la saturazione dicendo che non aveva nulla. Mia sorella non contenta di quello che dicevano, insisteva per una visita più accurata ma a domanda e risposta, gli operatori andavano via senza stilare un referto”.

“Nel pomeriggio odierno, mia sorella ha portato con urgenza mio padre da un cardiologo di Aversa il quale riscontrava scompenso cardiaco in atto con terapia consigliata d’urgenza con referti stilati”.

“Mi domando e dico: in che modo lavorano certi operati del https://www.aslcaserta.it? Sicuramente farò denuncia inviando tutto alla Procura di Napoli Nord per qualcuno deve assumersi la responsabilità”.