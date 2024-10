Aversa. Staff sindaco, Galluccio: “schiaffo alla comunità”

“Salvaguardare gli interessi della città di Aversa e non di pochi. Questo dovrebbe essere il mantra di chi amministra. Ed invece ci ritroviamo davanti ad una realtà ben diversa”.

Queste le parole del coordinatore di Forza Aversa Michele Galluccio in merito alla variazione di bilancio proposta dall’assessore al Bilancio Mariano d’Amore e dalla giunta Matacena.

“Sulle casse comunale pesa la spada di Damocle del piano di riequilibrio e l’ormai atavico problema del personale sotto organico. Due problemi che l’attuale amministrazione comunale evidentemente ignora”.

Ed incalza Galluccio: “Mancano vigili urbani, non ci sono impiegati all’anagrafe (in particolare presso lo sportello per il rilascio delle carte d’identità), ai dai servizi sociali, alla pubblica istruzione, all’ufficio tributi ed alla ragioneria. E poi ci sono gli ex lsu che hanno contratti ancora part-time. Malgrado ciò, l’amministrazione Matacena pensa di creare uno staff del sindaco alla modica cifra di oltre 110mila euro. Un’assurdità”.

Per Galluccio: “nemmeno negli anni passati quando le casse comunali erano floride nessun sindaco ha mai pensato a creare uno staff con tre componenti pagati dal Comune ovvero dall’intera Città”.

Michele Galluccio non ci sta e continua l’affondo: “Il solo pensiero, palesato attraverso una proposta di delibera di variazione di bilancio, di far pagare all’intera cittadinanza tre staffisti del sindaco è uno schiaffo all’intera nostra Comunità ed ai tanti cittadini che ogni giorno si impegnano attraverso l’associazionismo ed il volontariato”.

Michele Galluccio, poi, si rivolge direttamente ai consiglieri comunale, specie ai più giovani.

“Tutta la città si aspetta da voi un sussulto d’orgoglio. Fate valere il vostro senso di responsabilità in consiglio comunale e non bocciate la proposta di delibera o emendatela. La città si aspetta delle risposte concrete in termini di ambiente, sicurezza, viabilità e vivibilità non certo in termini di nomine politiche elettorali”.