Aversa. Staff sindaco, LPCS: “puntare su stabilizzazione LSU”

“Alla maggioranza: fermatevi e rivedete la scelta di destinare 110 mila euro l’anno per lo staff del Sindaco di Aversa”.

A chiederlo, il gruppo civico La Politica che Serve rappresentata in consiglio comunale dal consigliere di minoranza Mario De Michele.

“Come forza politica della politica che serve riteniamo inaccettabile la scelta della maggioranza di stanziare 110 mila euro all’anno per il personale dello staff del Sindaco”.

“Un tale stanziamento non trova precedenti nella comunità di Aversa e non può essere giustificato come una priorità politica. In un momento in cui l’ente ha bisogno di altro ad esempio di nuovo personale in diversi settori strategici, chiediamo che la maggioranza si fermi e rifletta sulla decisione”.

“Proponiamo una revisione immediata di tale importo, destinando gran parte di questi fondi al rafforzamento orario del personale ex LSU stabilizzato per la prima volta dall’amministrazione Golia”.

“Questi lavoratori, inizialmente assunti con un impegno del 50%, devono essere portati al 100%, come era previsto nei piani politici di un graduale aumento delle ore proporzionale ovviamente al miglioramento delle condizioni economiche dell’ente di Aversa”.

“Chiediamo quindi al Sindaco e alla sua maggioranza di fermarsi e di fare una scelta responsabile. Siamo disponibili a scrivere a 4 mani un emendamento con tutti i gruppi consiliari che garantisca la completa stabilizzazione di questi lavoratori, completando il lavoro avviato dall’amministrazione Golia”.