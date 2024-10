Aversa. Staff sindaco, Virgilio: “Città piena di problemi”

“Avere opinioni contrastanti e diverse sulla gestione amministrativa di Aversa è un conto, addirittura dover finire sui giornali per una figuraccia che nemmeno Paperino sarebbe stato capace di fare è tutt’altra cosa”.

Sono le parole della consigliera di minoranza – in quota gruppo Farinaro – Nicla Virgilio nel commentare il dietrofront dell’amministrazione Matacena sul budget per lo staff del sindaco.

MALUMORI PER VARIAZIONE

“Dai malumori, i grugniti e i bronci che si sono manifestati in questi giorni per una variazione di bilancio che prevede la cifra di 110mila euro a vantaggio del personale dell’ufficio del Gabinetto del Sindaco – commenta Virgilio – si evince che la maggioranza è stata totalmente ignorata rispetto a questa manovra che nemmeno nel Comune più virtuoso di Italia avrebbero fatto con tanta disinvoltura”.

CAOS AD AVERSA

“Ma la cosa che mi sconcerta – sottolinea l’ex vicesindaco della giunta Sagliocco – è che con tutti problemi che abbiamo, tra viabilità, personale ridotto all’osso, parchi pubblici chiusi perché non c’è la possibilità di poter pagare un custode, aumento delle tariffe mensa, scuole al collasso, qual è il primo pensiero di qualcuno che è in maggioranza?”.

“Incrementare lo Staff del Sindaco, cosa che che ad Aversa non succedeva da 20 anni perché, nonostante le diverse idee politiche, tutte le amministrazioni (tranne quella attuale) hanno avuto come scopo quello di risparmiare, in primis, per i più deboli e, in secundis, per risollevare le sorti di questa martoriata città”.

PARTECIPAZIONE GRATUITA

“Ma poi, – si chiede la consigliera Virgilio – se c’è tanto desiderio di partecipare all’attività comunale mi chiedo perché non farlo gratuitamente? Oppure perché non iscriversi ad associazioni culturali o di volontariato così da poter mettere in campo la loro preziosa e insostituibile collaborazione?”.

“Ad oggi, però, ciò che mi preoccupa – conclude – è che ancora nessuno della maggioranza non ha preso ufficialmente le distanze da questa imbarazzante situazione ma sono certa che presto anche il sindaco si ravvedrà. Lo ritengo una persona di sani principi morali per accettare uno scempio del genere”.