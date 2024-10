Bimbo rischia soffocamento, salvato dai Carabinieri

Un bimbo di tre anni che era per strada con la mamma ha rischiato di soffocare per un boccone che gli era andato di traverso ostruendo le vie respiratorie e i militari di una pattuglia di Carabinieri lo hanno soccorso salvandolo.

E’ accaduto a Castellaneta.

La madre del bambino, che chiedeva aiuto, era ormai in preda alla disperazione ed aveva il bimbo in braccio, tentando invano di salvarlo, quando un passante ha avvertito una pattuglia che si trovava in zona.

I carabinieri, formati con corsi di Basic Life Support, hanno immediatamente iniziato a praticare una manovra di disostruzione delle vie respiratorie.

Il bimbo ha quindi quasi subito espulso il bolo alimentare e ripreso a respirare.

Successivamente è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno condotto nel reparto di pediatria dell’Ospedale San Pio di Castellaneta per ulteriori accertamenti.

Quando l’emergenza è rientrata, la donna ha ringraziato i militari dell’Arma, recandosi alla locale Compagnia.

Bimba rischia soffocamento: salvata dai Carabinieri

Una bimba di tre anni, che stava soffocando a causa di un pezzo di pollo che le era andato di traverso: soccorsa da due carabinieri che l’hanno condotta d’urgenza in ospedale affidandola alla cure del medici.

E’ accaduto ad agosto, a Taranto.

I carabinieri intervenuti si sono subito resi conto che la piccola non rispondeva più agli stimoli esterni. In preda ad una crisi respiratoria per soffocamento, aveva perso i sensi.