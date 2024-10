Carabiniere di Aversa discute laurea e poi blocca rapinatore

Appena dopo aver discusso la tesi di laurea, ottenendo il massimo dei voti, un Carabiniere – originario di Aversa (Caserta) – è intervenuto sventando una rapina ad un turista nel centro di Roma.

Protagonista Gaetano Rispoli, in servizio alla stazione Roma Quirinale (e alla compagnia Roma Centro).

Martedì mattina, dopo aver discusso la tesi in Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, si stava dirigendo per festeggiare nel rione Monti per prendere un aperitivo con i familiari e due colleghi.

Sulle scalinate della salita del Grillo però Gaetano e i suoi due amici, liberi dal servizio, hanno notato due persone che dopo aver distratto un turista, gli hanno rubato la borsa fuggendo subito a piedi.

Il giovane militare di Aversa, con ancora in testa la corona d’alloro per la laurea, li ha inseguiti insieme ai suoi colleghi, riuscendo a bloccare il rapinatore che aveva la valigia, al cui interno c’erano fra l’altro 5mila dollari in contanti, documenti ed effetti personali del turista.

L’orgoglio del maggiore

A congratularsi con il carabiniere è stato il maggiore Roberto Martina, comandante della compagnia Roma Centro, da cui dipende la stazione Quirinale, il quale si è detto “orgoglioso essere al comando di uomini e donne che non solo impiegano il loro tempo libero studiando per arricchire le loro conoscenze ma che dimostrano un altissimo senso del dovere tale anteporre, come in questo caso, gli interessi dei cittadini ai propri”.

“Il comportamento di Gaetano è emblematico ma è uno dei tanti gesti che ogni giorno i militari dell’Arma a Roma, come in tutta Italia, esprimono per la collettività”, ha concluso l’ufficiale.

Il rapinatore, un cittadino marocchino di 29 anni e senza permesso di soggiorno, processato per direttissima.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di dimora nella Capitale con nulla osta per l’espulsione.

E’ caccia ad un complice che ha preso parte al furto.