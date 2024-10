Caserta. Rinasce la Democrazia Cristiana

La Democrazia Cristiana riparte da Recale, domenica 27 ottobre ore 11 in via Bellini 1, grazie ad un incontro con la cittadinanza che segnerà l’inizio di un nuovo percorso per il partito, tracciato già mesi fa dall’inaugurazione del mandato del neo eletto Segretario Regionale, Avv. Valerio Stravino.

Durante il suo discorso di insediamento, avvenuto a maggio 2024, Stravino ha esposto una visione chiara e determinata per il futuro del partito, prendendo le distanze dalla “politica del marketing” e richiamando l’importanza dei valori fondanti della DC.

“La Democrazia Cristiana rappresenta il punto di partenza più forte per progettare il futuro,” ha affermato Stravino.

“I nostri valori, che uniscono il pensiero liberale, cristiano e sociale, ci offrono una visione condivisa del mondo, capace di guidarci oltre la quotidianità della politica. Dobbiamo far tesoro del nostro retaggio– sottolinea il segretario-preservando la cultura e la storia di chi ci ha preceduto, per guardare avanti con ambizione.”

Il progetto di rinascita della Democrazia Cristiana si basa sul profondo legame tra passione e politica, un binomio che promette di generare nuove prospettive per il nostro paese. Per scoprire in dettaglio il Manifesto della Democrazia Cristiana e le idee che ne caratterizzano la rinascita, invitiamo tutti a partecipare alla nostra iniziativa”.

La Democrazia Cristiana è pronta a ripartire, con una visione ambiziosa e il forte impegno di tutti i suoi membri per un futuro che rispetti e intrecci i valori storici con le necessità contemporanee.