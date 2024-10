Colpisce con forbici moglie, figlia e suocera

Ha impugnato un paio di forbici ed ha colpito la moglie ad una spalla, la suocera ad un fianco e la figlia ad una mano.

Un operaio di 51 anni è stato arrestato oggi dai carabinieri di Ceccano, intervenuti in un’abitazione a duecento metri di distanza dal santuario della madonna del Carmine ad Arnara, alle porte di Frosinone.

L’operaio ha avuto una discussione con le tre donne.

Al culmine della lite, innescata da motivi banali secondo i carabinieri, le ha aggredite con le forbici colpendo prima la moglie che ha 42 anni, la madre di lei che ha 64 anni ed infine la figlia quattordicenne.

Sono state accompagnate al Pronto Soccorso dell’ospedale Spaziani nel capoluogo ciociaro e medicate: non hanno lesioni gravi.

L’uomo invece è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personal. Ora si trova nel carcere di Frosinone.

Accoltellato dalla figlia a Latina, muore in ospedale

Morto in ospedale l’uomo di 67 anni accoltellato dalla figlia di 38 lo scorso 22 settembre in un’abitazione non lontano dal centro di Latina.

Dopo aver trascorso oltre un mese ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Santa Maria Goretti, il sessantasettenne è spirato intorno all’ora di pranzo di ieri.

La sua salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel frattempo la figlia trentottenne, evasa dal reparto di psichiatria del nosocomio pontino da oltre due settimane, dove era sottoposta alla misura cautelare degli arresti, risulta ancora ricercata dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei poliziotti, quella mattina la donna aveva colpito il padre all’addome con un coltello da cucina mentre lui stava dormendo.

Quando sul posto erano intervenuto il 118 e la polizia, agenti e sanitari avevano trovato la figlia in stato di choc, non in grado di dare una spiegazione rispetto a quanto accaduto poco prima del loro arrivo.

Un gesto inconsulto dovuto, con tutta probabilità, al suo stato mentale, a causa del quale era stata presa in carico dal Servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’ospedale Santa Maria di Goretti, prima della sua fuga.