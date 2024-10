Seconda giornata del campionato di Serie A New Energy, domani (domenica) alle ore 21.00 si giocherà il primo derby della stagione tra Feldi Eboli e Napoli Futsal.

La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio al canale 202.

Dopo l’esordio vincente per 6-0 ai danni della Pirossigeno Cosenza, per i partenopei è già tempo di grandi sfide.

Si affrontano due squadre che da anni ormai fanno parte dell’élite del calcio a 5 nazionale lottando ogni stagione per raggiungere i massimi traguardi in ogni competizione.

Infatti, tre degli ultimi quattro trofei nazionali disponibili, sono stati conquistati proprio dalle due compagini campane.

Rientrano a disposizione di mister Fulvio Colini, dopo la squalifica, Javier Salas e Lucas Bolo: i due sudamericani sono pronti a scendere sul parquet al fianco dei compagni che molto bene hanno figurato nella prima uscita stagionale.

Ancora fuori De Luca, per lui altre due giornate da scontare.

LE PAROLE DI BELLOBUONO

Queste le parole alla vigilia del portiere azzurro Jurij Bellobuono: “Abbiamo iniziato questa stagione con diverse assenze importanti, ma già nella prima giornata abbiamo dimostrato il nostro valore. I nuovi innesti hanno dato una grossa mano in queste settimane, sono dei ragazzi che hanno tanta voglia di fare. Speriamo di arrivare come lo scorso anno più avanti possibile. Per me vestire la maglia della Nazionale è un onore, cerco di dare sempre il meglio per ricevere la convocazione”.

“Con l’Italia c’è tanta voglia di rivalsa, c’è un nuovo staff che ha un altro modo di lavorare, soprattutto in allenamento ho visto ritmi diversi. In Serie A ci sono squadre che hanno fatto tanti investimenti, ma anche noi ci siamo rinforzati. Sarà un campionato diverso rispetto allo scorso anno, ci saranno tanti big match. Pensiamo al derby di domani, è una gara difficile e importante: vogliamo continuare la striscia positiva”.

LA FELDI EBOLI

Di fronte, il Napoli Futsal avrà una squadra che ha cambiato guida tecnica e che ben ha cominciato la stagione vincendo sul campo dell’Active Network.

Dopo l’addio di Salvo Samperi, direzione panchina della nazionale italiana, al comando c’è l’esperto argentino Luciano Antonelli, ex conoscenza per 12 anni del futsal italiano.

La Feldi vanta un roster ricco di talento e di esperienza: Barra, già decisivo nella prima giornata contro l’Active Network, Lemos, Etzi, Espindola e Ugherani i volti nuovi della squadra. Capitan Dal Cin, Venancio, Selucio, Liberti e Calderolli la spina dorsale del gruppo che da anni gioca insieme e ha scritto pagine di storia del club.

La sfida sarà diretta da Simone Zanfino (Agropoli), Andrea Saggese (Rovereto) e come terzo arbitro Emilio Romano (Nola). Al cronometro Ugo Ciccarelli (Napoli).