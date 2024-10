L’edizione settimanale del TG Ambiente a cura della redazione giornalistica Agenzia Dire.

COMONDO, A RIMINI TORNA FIERA DEDICATA A GREEN ECONOMY

Tutto pronto per la 27a edizione di Ecomondo, la più importante fiera europea per la green economy e l’economia circolare, che si terrà a Rimini dal 5 all’8 novembre. Tra i temi principali, approfonditi nel corso di 221 tra seminari, convegni e workshop, di cui 25 internazionali, ci saranno l’uso efficiente delle risorse, l’adozione di nuove strategie sostenibili per settori come il tessile, i rifiuti elettronici e la plastica, nonché l’economia blu, legata alla gestione sostenibile degli oceani. La fiera sarà anche l’occasione per esplorare il potenziale delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale applicata al monitoraggio ambientale. Alessandra Astolfi, direttrice della Divisione Green&Technology di Italian Exhibition Group, segnala come “grazie al sostegno europeo, l’Italia si afferma come leader nell’adozione di tecnologie green e modelli industriali circolari, in grado di guidare la transizione verso un futuro sostenibile”.

ITALIA LEADER RICICLO ACCIAIO, IL MODELLO FERALPI SIDERURGICA

È il materiale più riciclato al mondo e può essere riutilizzato innumerevoli volte senza perdere nessuna delle sue proprietà intrinseche: è l’acciaio. Che l’Italia sa trattare in maniera eccellente. L’Italia, oltre a essere leader in Europa sia per la raccolta differenziata sia per il riciclo, fa anche scuola puntando a un processo siderurgico che mette al centro decarbonizzazione, sostenibilità e circolarità. Il modello arriva dalla provincia di Brescia, da Lonato del Garda, dove si trova lo stabilimento di Feralpi Siderurgica, raccontato da Legambiente nell’ambito della campagna nazionale itinerante ‘I cantieri della transizione ecologica’. L’acciaio che viene lavorato dall’azienda è costituito per il 98,6% da materiale riciclato. Tra le buone pratiche ambientali messe in atto, poi, la sostituzione del forno a gas metano con nuovi forni a induzione, basati sull’energia elettrica.

CERVO ITALICO, ALTRI 30 AL PARCO DELLE SERRE IN CALABRIA

Del cervo italico, sottospecie tipica del nostro Paese, sono rimasti circa 300 individui, che si trovano prevalentemente nella Riserva Naturale del Bosco della Mesola, in provincia di Ferrara. Per evitare la sua scomparsa è stata avviata dal Wwf Italia nel 2023 una operazione che ha l’obiettivo di creare una seconda popolazione di questo ungulato in Calabria. Tra marzo e ottobre dello scorso anno, infatti, stati trasferiti i primi 50 cervi nell’area delle Serre, identificata come idonea da uno studio dell’Ispra. In questi giorni sono in corso altre due sessioni di cattura e traslocazione di altri 30 cervi. La speranza è che nei prossimi mesi i cervi trasferiti, tutti monitorati grazie a collari Gps, trovino le condizioni ideali, così da assistere nella prossima primavera a nuove nascite.

LEOPARDO NEVI, BUONE NOTIZIE DAL BHUTAN: AUMENTA POPOLAZIONE

Il leopardo delle nevi è un felino tanto maestoso quanto elusivo, che si è adattato ad ambienti impervi, come i picchi rocciosi delle montagne sopra i 4.000 metri di altitudine. Abituato a temperature estremamente fredde, anche questo animale soffre a causa del cambiamento climatico. Gli effetti del riscaldamento globale rischiano infatti di danneggiare in modo irreversibile l’habitat della specie. Buone notizie, però, sono arrivate dal Bhutan, dove il censimento ha evidenziato un incremento della popolazione, rispetto al 2016, di circa il 40%. Anche il Kazakistan ha visto la popolazione di leopardo delle nevi crescere del 20% rispetto alle ultime stime datate 2019. Ora la specie è presente in 12 Paesi dell’Asia centrale, tra cui anche Cina, India, Pakistan, Mongolia e Nepal: si va da un minimo di 4.000 a un massimo di 7.000 individui in natura.

(Dire)