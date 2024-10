Ente Idrico Campano approva le tariffe per i gestori

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha approvato, in linea con le scadenze Arera, le tariffe per il periodo 2024-2029 per Gori Spa, Abc Napoli, Ausino Spa, Consac Spa, Asis Spa e Sistemi Salerno Spa.

Per la prima volta l’approvazione delle tariffe avviene pienamente entro i termini stabiliti, all’esito di un lavoro sinergico che parte da lontano e che ci ha consentito di raggiungere questo importante risultato.

La tariffa resta invariata per il gestore Gori Spa, di pari passo con un incremento degli investimenti per 15 milioni di euro nel nuovo esercizio.

Sono stati previsti adeguamenti conformi alle direttive Arera per le tariffe di Abc Napoli e dei gestori salernitani.

Per Gesesa Spa, invece, le tariffe approvate per il periodo 2024-2029 sono funzionali alla definizione del valore residuo della concessione, da mettere a gara per la selezione del partner privato di Sannio Acque Srl.

Questo risultato è il frutto di un coordinato lavoro di squadra, mirato anche a garantire equità di accesso ai servizi nel rispetto delle linee guida Arera.

Nel quadro di un sistema tariffario omogeneo e integrato e di una visione unitaria e coordinata del servizio idrico, sono state approvate anche le tariffe per il biennio 2022-2023 di Acquedotti Scpa, Ottogas e Itl Spa.

Un ulteriore passo avanti verso una governance unica, per garantire standard qualitativi omogenei su tutto il territorio.

“Consolidiamo il nostro impegno per un Servizio Idrico Integrato efficiente, efficace ed economico, – afferma il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo – in grado di rispondere concretamente alle esigenze del territorio. Guardiamo al futuro con investimenti strategici per potenziare la rete e i servizi per tutti i cittadini della Campania”.

Il Comitato Esecutivo, inoltre, nel corso della seduta ha approvato il Piano d’Ambito Distrettuale di Napoli Città.