Entra in casa di una conoscente, la violenta e filma gli abusi

E’ entrato in casa di una giovane conoscente senza apparente motivo, le avrebbe sbarrato le vie di fuga e l’avrebbe costretta a subire ripetute violenze, filmandone anche una parte.

Per questo nei giorni scorsi la Polizia di Forlì ha arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta dalla Procura della Repubblica.

È accusato di violenza sessuale, sequestro di persona, violazione di domicilio e revenge porn.

Le indagini sono scattate quando la giovane donna, a Forlì, dopo essere fuggita dal proprio appartamento, è riuscita a chiedere aiuto a dei passanti e ad allertare la Polizia.

Dagli accertamenti è emerso che la giovane, quando erano circa le tre di notte, aveva sentito dei rumori e aveva notato che un suo conoscente era entrato in casa senza apparente motivo.

L’uomo, dopo averle sbarrato le vie di fuga ed impeditole di allontanarsi, l’ha costretta a subire ripetuti atti sessuali contro la propria volontà, filmando anche parte delle violenze.

L’uomo, conosciuto negli ambienti dello spaccio cittadino, era apparso in crisi di astinenza ed era alla ricerca di stupefacenti.

Approfittando di una piccola distrazione, la donna, quando ormai erano le cinque di mattina, è riuscita a scappare dall’appartamento e, dopo aver visto una signora in strada, ha iniziato ad urlare e chiedere aiuto.

La donna ha immediatamente compreso la richiesta di aiuto della vittima e ha avvisato le forze dell’ordine.

L’uomo è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile in un’area abbandonata nei pressi della stazione ferroviaria ed è stato portato in carcere.