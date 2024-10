Frignano. Simonelli: “Lavori pubblici sospesi per negligenza”

I lavori pubblici aperti in Via Tessitore, Corso Europa e Via Manna a Frignano sono stati sospesi il 10 ottobre 2024 su iniziativa della Soprintendenza a causa della carenza di documentazione necessaria.

Tali strade sono considerate beni culturali tutelati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, e il Comune avrebbe dovuto richiedere preventivamente l’autorizzazione della Soprintendenza per avviare i lavori.

In merito alla vicenda, il consigliere comunale di opposizione Aldo Simonelli ha voluto precisare quanto segue: “Chiariamo una cosa: i cantieri che interessano Piazza della Repubblica a Frignano sono stati sospesi dalla Soprintendenza di propria iniziativa, siccome il Comune non ne ha mai chiesto l’autorizzazione che invece è obbligatoria.”

Simonelli sottolinea l’importanza di non distorcere i fatti per fini politici: “È fondamentale fare definitivamente luce sulla vicenda e sgombrare il campo da ogni tentativo di sciacallaggio politico. Questa non è una decisione presa da forze politiche esterne.”

Il consigliere conclude con un richiamo alla trasparenza e alla responsabilità nella gestione della cosa pubblica: “L’amministrazione comunale aveva l’obbligo di ottenere il parere della Soprintendenza prima di procedere con i lavori, trattandosi di beni culturali di rilevanza storica”.

“La sospensione è il frutto di questa mancanza, e mi auguro che si prenda atto degli errori commessi, senza cercare di scaricare le colpe altrove.”