Fumo in palazzo, Vigili fuoco salvano abitanti dai balconi

Tanta paura alla Spezia per gli abitanti di un palazzo a causa di un incendio.

Un intero palazzo di tre piani è stato evacuato questa mattina dai Vigili del Fuoco grazie all’autoscala a seguito di un incendio che ha invaso di fumo alcuni appartamenti.

Il fatto è accaduto alla Spezia nel quartiere di Rebocco.

Dopo aver dato l’allarme, i residenti si sono trovati la via della fuga sbarrata dall’incendio che aveva coinvolto un quadro elettrico. Si sono così rifugiati sui balconi in attesa dei soccorsi.

Sul posto è arrivata in breve tempo un’autoscala dei pompieri che è stata usata per mettere in salvo le persone, mentre una seconda squadra di vigili del fuoco con respiratori entrava nel palazzo per combattere le fiamme.

Sono così state tratte in salvo sette persone più due cani e due gatti, affidate alle cure del personale per 118 per accertamenti.

Crolla solaio nella casa in vendita, ferito agente immobiliare

Il sopralluogo di un agente immobiliare in una abitazione messa in vendita stava per trasformarsi in tragedia. È quanto accaduto venerdì verso le 10 in via Roma ad angolo con via Tari a Santa Maria Capua Vetere.

Due agenti immobiliari, che stavano effettuando un sopralluogo, sono rimasti coinvolti nell’incidente. Uno dei due uomini è precipitato nel vano sottostante, cadendo da un’altezza di circa 4 metri, mentre l’altro, che ha assistito alla scena senza poter intervenire, è rimasto bloccato su un terrazzo esterno.

Allertati immediatamente, i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto e hanno prestato assistenza al personale del 118 nel soccorrere l’uomo caduto.

Con l’ausilio di un’autoscala, i soccorritori hanno inoltre provveduto a far scendere in sicurezza il secondo uomo rimasto bloccato.

Dopo aver completato il salvataggio, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intera struttura per evitare ulteriori rischi.