Una dottoressa in servizio all’ospedale ‘San Giuliano’ di Giugliano è stata aggredita da un familiare di un’anziana.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri.

La paziente era ricoverata al reparto di osservazione del pronto soccorso.

La dottoressa – secondo quanto finora ricostruito – dopo aver informato i familiari delle condizioni di salute dell’anziana li ha invitati ad uscire dal pronto soccorso.

Da qui sarebbe scattata la reazione di uno dei familiari della donna.

Il medico ha riportato un trauma cranico ed ha successivamente presentato denuncia al commissariato di polizia di Giugliano.

Dottoressa chiude l’ambulatorio dopo gli insulti ricevuti

“Chiuso per insulti”. Non è il cartello appeso fuori dall’ambulatorio ma la sintesi di quanto accaduto a una dottoresa di Palau, nel nord Sardegna, che oggi ha deciso di abbandonare lo studio medico a causa di alcuni insulti ricevuti.

Ne dà notizia la Direzione aziendale della Asl Gallura, nell’esprimere la massima solidarietà nei confronti della dottoressa.

“Verificheremo quanto è accaduto e ci auguriamo che ci siano margini affinché possa riprendere in tranquillità e in serenità il proprio servizio – fa sapere la Direzione della Asl -. Chiediamo ai cittadini di mostrare rispetto verso tutti quegli operatori sanitari che scelgono di andare sul territorio, spesso mettendo in secondo piano aspirazioni personali o destinazioni più comode, con lo scopo di offrire un servizio anche a chi abita nei centri più periferici”.

“È un segno di civiltà e di opportunità, soprattutto in un momento storico di gravissima carenza di medici di Medicina generale e di massima pressione per chi svolge la professione sanitaria”.

“Tutto questo – conclude la Asl Gallura – accade nella giornata in cui si celebra San Luca, evangelista e patrono dei medici. Il rispetto verso i medici è dovuto anche per la loro dedizione agli altri e alla cura dei malati”.