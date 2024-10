‘I rapinatori sfondano sempre due volte’. Negozio di telefonia di Grumo Nevano (Na) svaligiato e distrutto per la seconda volta in pochi mesi.

Come i postini, anche i ladri suonano sempre due volte. Anzi loro non suonano, entrano e basta, sfondando l’entrata. E non si tratta certo di un noir ma di una dura e cruda realtà.

LA VICENDA

A Grumo Nevano, nel napoletano, giovedì scorso, 24 ottobre, un negozio di telefonia è stato violato e trafugato da alcuni sorteggi ignoti che, dopo aver divelto la saracinesca, si sono introdotti nel locale svitando il registratore di cassa e fatto razzia di materiale telefonico dopo aver fracassato le vetrine da esposizione. Lo stesso negozio era già stato oggetto di un raid notturno lo scorso mese di agosto.

A raccontarlo è lo stesso titolare dell’attività commerciale che si è rivolto al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Ho subito un furto nel mio negozio lo scorso 15 agosto alle 4 di notte. Nonostante l’aver provveduto con catenacci blindati, videosorveglianza e allarme antintrusione, giovedì scorso alle 3 di notte si sono introdotti di nuovo distruggendomelo letteralmente”. “I Carabinieri vengono sempre chiamati immediatamente ma arrivano sempre tardi, a loro dire devono presidiare con una sola auto diversi comuni nella zona. Comunque per quanto riguarda il mio stesso mio settore, in un solo mese hanno svaligiato tre negozi. Ormai siamo sotto attacco delinquenziale e noi restiamo impotenti e indifesi”.

“Nella denuncia di quest’uomo viene centrato il problema: le forze dell’ordine si trovano a combattere una criminalità dilagante senza avere gli strumenti adatti. Pochissime pattuglie a disposizione”, le parole di Borrelli.

“Il fatto che la stessa attività venga svaligiata e rapinata per più volte in un arco di tempo molto ristretto, e non è certo il primo caso, rende chiaro il quadro della situazione di un territorio completamente in balia dei criminali che diventano sempre più spregiudicati e sfrontati”.

“L’emergenza è fin troppo evidente. Il problema lo hanno compreso tutti. Tutti tranne, a quanto pare, il Ministro che continua a non rispondere agli appelli e alle chiamate dei cittadini. Avrà il cellulare guasto, se ne prenda uno nuovo, magari da uno dei negozi rapinati”.