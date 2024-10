iGV Club Blue Bay: il Kenya tra avventura, incanto e relax

Per chi ama l’avventura, la natura incontaminata, ma anche il comfort, il mare e il relax, il l’ iGV Club Blue Bay di iGrandiViaggi, situato in Kenya, è il luogo perfetto per una vacanza indimenticabile, meta ideale per chi viaggia in coppia e vuole concedersi una pausa dalla vita quotidiana, immergendosi nello spirito più profondo dell’Africa.

Blue Bay è il villaggio più lussuoso e prestigioso di iGrandiViaggi, situato nel cuore del Parco Marino di Watamu, offre ai viaggiatori due splendide spiagge bianchissime, una baia da sogno e un mare azzurro e limpido, a pochi passi dallo spettacolo naturale della savana.

L’iGV Club Blue Bay è il luogo adatto per scoprire tutte le emozioni che l’Africa è in grado di regalare, in una struttura elegante e accogliente che garantisce lo stile e l’ospitalità tipiche della tradizione italiana.

Il tardo autunno e l’inverno rappresentano il periodo migliore per una vacanza all’iGV Club Blue Bay anche in merito all’offerta disponibile in tutta la stagione invernale, che prevede uno sconto di 600 euro per ogni coppia con un soggiorno di 7 notti: un’occasione da non perdere per scoprire l’emozione del safari e la singolare bellezza del territorio africano.

Una vacanza indimenticabile tra la savana e l’oceano

Un viaggio in Kenya rimarrà a lungo impresso nella vostra memoria, è uno dei paesi più emozionanti e ricco di tesori dell’intero continente africano. Attraversato dalla linea dell’equatore, affacciato sull’Oceano Indiano e caratterizzato da un territorio costituito da altipiani che digradano dolcemente verso la costa, il Kenya offre a chi lo visita una serie di paesaggi meravigliosi e una ricchezza faunistica e naturale straordinaria.

Spiagge candide e scintillanti, fantastiche barriere coralline, rilievi rocciosi, antiche città da scoprire: il Kenya è stato riportato alla luce e valorizzato proprio da iGrandiViaggi che lo ha trasformato in una delle mete turistiche più importanti, ambite e frequentate di tutta l’Africa.

Oggi, iGrandiViaggi rappresenta in Italia il tour operator di riferimento non solo per scoprire l’Africa, ma anche per partecipare ad emozionanti viaggi nei luoghi più belli del mondo. La ricchezza e varietà di destinazioni permette ad ognuno di soddisfare i propri desideri e di scoprire da vicino i paesi e le città che si sognano da sempre.

Le località proposte da iGrandiViaggi sono situate in tutto il mondo: Africa, Asia, Stati Uniti e Nord America, Australia e Nuova Zelanda, Caraibi, area del Mediterraneo, Oriente, isole dell’Oceano Indiano e Pacifico, sempre con la garanzia dell’eleganza e dell’accoglienza tipiche dei club iGV. Inoltre, il tour operator arricchisce continuamente il proprio catalogo con ulteriori e magnifiche destinazioni.

Lusso, benessere e confort al Club Blue Bay di iGV

Il Club Blue Bay accoglie gli ospiti in un ambiente elegante e dotato di ogni comfort, affacciato direttamente sul mare e collocato nel Parco Marino di Watamu, punto di partenza migliore per partecipare a fantastici safari e per scoprire le barriere coralline adagiate sui fondali.

È possibile alloggiare in bellissime camere standard doppie, con letto a baldacchino o con due letti singoli, in camere doppie o triple con letti singoli o letto matrimoniale, oppure, per chi desidera un’atmosfera più suggestiva e lussuosa, nelle grandi suites con letto king size, salotto e veranda affacciata sul mare.

Gli chef e lo staff di cucina del ristorante del club propongono ogni giorno i migliori piatti della tradizione italiana, spesso contaminati dai sapori e dagli aromi africani o alternati alle specialità locali. Anche in tavola, non mancano certo le sorprese, cene con menù speciale, serate a tema con buffet, con un’ampia scelta di bevande, alcoliche analcoliche, e l’immancabile caffè espresso italiano.

Cosa fare al Blue Bay: sport, divertimento, relax e passeggiate

Come in tutti i club iGV, al Blue Bay il tempo trascorre tra divertimento, mare, natura e l’intrattenimento proposto dagli animatori. Per tutta la giornata è possibile provare i giochi di gruppo, partericpare ad attività sportive, gare, passeggiate, incontri di caccia fotografica, lezioni di ginnastica e ballo sulla spiaggia, immersioni e tante altre attività coinvolgenti, mentre alla sera lo staff di iGV è sempre pronto per intrattenere gli ospiti con spettacoli, musica e teatro.

La posizione privilegiata del club consente di partecipare ad entusiasmanti escursioni e di visitare bellissimi luoghi, come l’antica città araba di Gede, la città e il porto di Mombasa, fare snorkeling al Parco Marino di Watamu, provare l’esperienza della pesca d’altura, addentrarsi nel pittoresco scenario dell’isola di Lamu, dove la cultura swahili e il mondo arabo si intrecciano.

Inoltre, per chi si trova al Club Blue Bay, una delle attività più piacevoli e appassionanti è senza dubbio il safari, con la possibilità di scegliere tra diverse formule, dalla breve escursione al percorso di due giorni a piedi nella savana, al campo attrezzato con tende lussuose e confortevoli, sempre con il privilegio di un paesaggio ammaliante e incomparabile.