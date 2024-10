In questa edizione del Tg Sport firmato ITALPRESS: L’Inter batte un Empoli in 10, Juve bloccata dal Parma; L’Atalanta la risolve nel finale, rimonta del Venezia; La Formula Uno vola in Brasile, la Ferrari per vincere; A Sepang per colmare il gap, Bagnaia cerca il tris; La Barba al Palo – Processo a Motta con Italo Cucchi.

(ItalPress)