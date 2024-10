Juvecaserta a Chiusi per invertire la rotta

Con l’obiettivo di invertire la tendenza delle ultime partite, la Juvecaserta si trasferisce a Chiusi per affrontare una Umana galvanizzata dalla vittoria conquistata nell’ultimo infrasettimanale sul campo di Ravenna, dove ha chiuso un ciclo negativo di tre sconfitte consecutive.

Condizionata dagli infortuni che hanno caratterizzato questo avvio di stagione, il quintetto bianconero dovrà cercare di ritrovare compattezza ed aggressività difensiva per tentare di interrompere la striscia negativa e tornare al successo.

Come la Luiss Roma, anche l’Umana Chiusi proviene dal campionato di Legadue ed è «una squadra esperta, molto, molto fisica con diversi giocatori che l’anno scorso giocavano con loro in A2 o che, comunque, hanno disputato tantissimi campionati importanti. E anche i giovani che fanno parte di quel roster sono comunque giocatori che hanno già esperienza alle loro spalle» sostiene coach Damiano Cagnazzo, che così continua ad analizzare il prossimo avversario: «è una squadra che può cambiare assetto e quintetti nel corso della partita. Sarà un confronto complicato, loro hanno appena vinto in trasferta a Ravenna e quindi troveremo una squadra carica e motivata».

«Ma noi – conclude il tecnico della Juvecaserta – dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo provare a recuperare più giocatori possibili per questa partita e più energie. E andare a Chiusi con l’idea di imporre i nostri ritmi per provare a portare a casa i due punti».

La partita tra l’Umana Chiusi e la Juvecaserta avrà inizio nel canonico orario delle 18.00 e sarà diretta dalla coppia lombarda composta da Francesco Belisario Di Luzio di Cernusco sul Naviglio (MI) e Claudio Marconetti di Rozzano (MI).

Il tavolo degli ufficiali di campo sarà composto da Annarosi Vigorito di Siena (segnapunti), dal cronometrista Lorenzo Tommasi di Terranuova Bracciolini (AR) e dall’addetta ai 24” Emilia Fabbri di Firenze (FI).

La diretta della gara tra la Juvecaserta e la Luiss Roma sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).