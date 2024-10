JuveCaserta, trasferta contro Herons Basket Montecatini

Nel terzo turno del campionato di serie B nazionale nuova trasferta per la Juvecaserta che domani sarà ospite della Herons Basket Montecatini al Palatagliate di Lucca, sede scelta quest’anno dalla squadra toscana per l’impossibilità di utilizzare il palasport di Montecatini oggetto di lavori di ristrutturazione.

Avversario difficile per il quintetto bianconero dal momento che, come sintetizza coach Cagnazzo, «Montecatini è una squadra che sta proseguendo nel suo percorso di crescita in questo campionato: dopo i playoff per l’A2 di due anni fa e la finale dell’anno scorso, credo che quest’anno abbiano ancora aumentato il loro potenziale con la voglia di essere protagonisti fino in fondo. È un gruppo che è stato costantemente migliorato, con la stessa guida tecnica da quattro stagioni, con l’aggiunta ogni anno di giocatori importanti per provare sempre a rendere maggiore la qualità del roster, con tanta fisicità, tanta esperienza, tanti giocatori che hanno vinto campionati».

Sulla base di tale premessa il tecnico bianconero non nasconde che «per noi sarà sicuramente un test difficilissimo contro una delle squadre più ambiziose di tutto il campionato, ma dovremo fare diversi passi avanti rispetto alla prestazione di mercoledì e cercare di pareggiare la loro fisicità e provare a mettere in campo la nostra pallacanestro per giocarci le nostre possibilità di vittoria».

La direzione della gara tra Montecatini e Juvecaserta è stata affidata alla coppia arbitrale veneta formata da Diego Secchieri di Venezia e Helmi Tognazzo di Padova.

Al tavolo degli ufficiali di gara Stella Tagliamento di Firenze (segnapunti), Alessio Castellani di Prato (cronometrista) e Ilaria Navicelli di Pistoia (24 secondi).

La diretta della gara Herons Basket Montecatini – JuveCaserta sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio.

Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).