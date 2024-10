Il TG Dire Sanità e Salute a cura della redazione giornalistica dell’Agenzia Dire.

– MANOVRA. SCHILLACI: NESSUN TAGLIO A SANITÀ, STIAMO INVERTENDO ROTTA

“Abbiamo cercato di invertire la rotta e quest’anno se c’è una cosa che non è stata tagliata è la sanità”. A dirlo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa a Roma alla presentazione del Rapporto civico sulla salute di Cittadinanzattiva.

“È chiaro che in sanità ci vogliono sempre più soldi- ha proseguito il ministro- ma è vero anche che i soldi vanno spesi meglio e bisogna avere una tracciabilità su chi li spende e per cosa li spende”. Ancora oggi, ha fatto sapere infine Schillaci, alcune Regioni “non hanno speso i soldi per le liste d’attesa ricevuti dal precedente governo”.

– MANOVRA. GIMBE: REGIONI DOVRANNO TAGLIARE SERVIZI IN SANITÀ

Gli incrementi annuali del Fondo sanitario nazionale “non sono sufficienti a coprire tutte le misure previste”. Di conseguenza, “le Regioni, per riuscire a realizzare gli obiettivi previsti dalla Legge di Bilancio 2025 per la sanità, saranno “costrette a scegliere da quale lato tirare una coperta troppo corta” e “dovranno operare scelte drastiche: razionalizzare la spesa, tagliare altri servizi o aumentare l’addizionale Irpef”. È il commento di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, sui finanziamenti destinati dalla Manovra alla sanità.

– DENGUE. ISS: AVANZA CON 657 CASI, A FANO MAXI FOCOLAIO DA 136 INFEZIONI

Nell’ultima settimana i casi confermati di Dengue in Italia sono saliti a 657 dal primo gennaio, di cui 200 autoctoni. Lo fa sapere l’ultimo bollettino della sorveglianza dell’Istituto superiore di Sanità, che però assicura: “Tutti i focolai autoctoni registrati sul territorio nazionale risultano controllati e non mostrano segni di attività recente”. A Fano, nelle Marche, si registra intanto il focolaio più grande: sono 136 i casi di infezione segnalati, tutti sintomatici.

– CARCINOMA MAMMARIO METASTATICO. OLTRE 40MILA DONNE COLPITE IN ITALIA

Grazie all’arrivo di farmaci innovativi è migliorata negli ultimi anni l’aspettativa di vita delle pazienti con tumore del seno in fase avanzata, che nel nostro Paese colpisce oltre 40mila donne. Nonostante il processo dinamico in corso, però, non sono ancora stati colmati tutti i gap e c’è ancora molta strada da fare per garantire una uniformità di cura, di accesso e di presa in carico delle pazienti con questa diagnosi. Se n’è discusso a Napoli in occasione di un simposio sul tema organizzato da Gilead Sciences nell’ambito del 45esimo Congresso SIFO.

– NASCE A CAGLIARI IL PRIMO OSPEDALE ITALIANO NEL METAVERSO

Prenotare una visita, pagare il ticket o ritirare un referto senza muoversi da casa propria. Nasce all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari il primo ospedale italiano nel Metaverso, dove i pazienti potranno entrare anche virtualmente grazie all’utilizzo di visori, pc o cellulari, sfruttando i servizi che offre la sanità come se si fosse in presenza. Il nuovo servizio digitale dell’Aou di Cagliari è stato presentato a Roma nel corso di un evento al Binario F, lo spazio di Meta nel cuore della Capitale per lo sviluppo delle competenze digitali.

– EPATITE C. SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI FIRMANO ‘PATTO PER L’ELIMINAZIONE’

Un ‘Patto per l’eliminazione dell’Epatite C’ in Italia. Lo hanno firmato a Roma diverse società scientifiche, associazioni di pazienti e istituzioni, che si sono confrontati nel corso di un evento sui risultati ottenuti finora dal programma di screening e sulle possibili soluzioni per contrastare nel modo più efficace l’epatite C nel nostro Paese. Secondo i dati del Report ‘Eliminazione dell’Epatite C in Italia’, realizzato da Isheo per Gilead Sciences, al 31 dicembre 2023 erano state testate oltre un milione di persone ed erano stati identificati oltre 10mila casi di infezione.

