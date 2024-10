Lusciano. Caso DUP, Italia Viva: “Comune allo sbando totale”

“Un consiglio comunale ‘irresponsabile’ sul documento unico di programmazione (DUP) da causare il rinvio della discussione per la mancanza della relazione del revisore dei conti. Altre spese per le casse comunali di Lusciano”.

A denunciarlo, tramite nota stampa, il coordinatore cittadino di IV Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Una mancanza grave, poiché tale documento, è fondamentale per garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione delle finanze pubbliche e che la programmazione economica sia conforme alla normativa e sostenibile dal punto di vista finanziario”.

“Purtroppo, con la nuova gestione capeggiata dal sindaco Giuseppe Mariniello che, in campagna elettorale, si impegnava in prima persona a cambiare il modus operandi della vecchia gestione di Nicola Esposito, garantendo una maggiore partecipazione e di alzare l’asticella del confronto socio politico. Invece, noi di Italia Viva, riteniamo che Mariniello, ad oggi, ha messo in campo la peggiore politica che la nostra amata Lusciano ha vissuto mettendo di lato chi l’ha sostenuto e rafforzando, forse, ex adepti di Esposito”.

“La politica è una cosa seria e non è possibile che tutto sia consentito senza dare esempio di responsabilità con il solito ‘scaricabarile’. Sarà anche vero che, il dirigente finanziario garantisce che la relazione venga integrata nella documentazione presentata al consiglio comunale come, la segreteria generale, il compito di garantire la correttezza formale degli atti e il rispetto delle procedure ma, ad avere responsabilità politiche e il presidente del consiglio comunale”.

“Infatti, il presidente Augusto Abategiovanni non dovrebbe scaricare le colpe ad altri, quando, egli è responsabile della regolare convocazione delle sedute e del corretto svolgimento delle stesse e che tutta la documentazione necessaria sia stata fornita ai consiglieri prima della discussione”.

“Capiamo che nella ‘mente’ del presidente ci sono tante responsabilità e impegni per cercare di risolvere, coordinare e pianificare le divergenze tra maggioranza e minoranza ma, un atto di responsabilità e di scuse verso la cittadinanza per aver prodotto, in un momento di difficoltà economica per l’Ente, altre spese (se pur minime) alla cassa comune”.

“Non sono esclusi dalla critica i singoli consiglieri di maggioranza che hanno il diritto e il dovere di esaminare la documentazione prima di una seduta del consiglio”.

“Complimenti alla minoranza per aver rilevato l’errore e per aver evitato il voto dell’assise sfociando potenzialmente in un eventuale falso ideologico”.

“Una politica irresponsabile può danneggiare la reputazione del comune, rendendolo meno qualificato e trasparente e di conseguenza uno scarso interesse per risolvere le problematiche del territorio”.