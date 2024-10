Lusciano. Convegno su prevenzione e salute al Palazzo Ducale

L’associazione Albero della vita (ODV) ha presentato il l° Convegno “la salute attraverso la prevenzione”, tenutosi nel Palazzo Ducale sabato 28 Settembre a Lusciano, una serata all’insegna della cultura, della sanità e del sociale.

In tale incontro gli interventi dei professionisti sanitari – dott. Nicola Grimaldi Specialista in cardiologia presso ospedale Monaldi; dott. Domenico Di Lorenzo Specialista in urologia presso ospedale Cardarelli; dott. Daniele Bove Biologo e nutrizionista; dott.ssa Ilaria Cipresso Psicologa, psicoterapeuta, consulente uffici giudiziari; dr.ssa Anna Mariniello Specialista in gastroenterologia e Responsabile f.f. Endoscopia digestiva presso Ospedale Moscati di Aversa; dott. Luigi Diomaiuto Coordinatore sindacale provinciale e infermiere presso ASL Napoli P.O.S.G. Bosco; dott. Domenico Cecere Specialista in chirurgia generale presso Neuromed Pozzilli (Venafro) – che hanno argomentato e informato i presenti sui fattori di rischio e sull’importanza della prevenzione.

Il coordinamento dell’associazione di Lusciano – composta dal Presidente Onorio De Cristofaro, il segretario Costantino Schiavo e il coordinatore Luciano Abate – ha proposto un incontro con professionisti sanitari, associazioni, amministratori comunali e politici del territorio per confrontarsi su una tematica sanitaria ‘la prevenzione’.

Questa è un concetto di importanza notevole, ma nonostante i numerosi sforzi da parte di chi è competente, rimane ancora molto bassa la percentuale di persone che si presentano alle visite di prevenzione e agli screening.

Per iI coordinatore Luciano Abate “è necessario un percorso formativo, informativo e di sensibilizzazione nei confronti della comunità e ciò è possibile soltanto mediante incontri mirati, in presenza di professionisti sanitari, delle scuole, per raggruppare insieme giovani, donne e uomini”.

“L’associazione crede in questo percorso e chiede la partecipazione di tutti coloro che vivono il paese. Si ringrazia la cittadinanza tutta, le associazioni, il sindaco e l’amministrazione comunale, i professionisti sanitari, il Parroco e la medicina generale. Si ringrazia infine lo sponsor ufficiale, la società ‘Restart'”.