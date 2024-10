Il Parroco e il Comitato Festeggiamenti informano che per motivi metereologici la processione della Madonna di Casaluce rimane sospesa.

Dopo gli adempimenti burocratici, la processione riprenderà il 25 e 26 Ottobre alle ore 15:00 ripercorrendo l’itinerario rimasto in sospeso.

ITINERARIO 25 OTTOBRE

Santuario della Madonna di Casaluce, via Celestino, Corso Vitt. Emanuele, Strada Provinciale Teverola – Casaluce, via Bolzano, Rione Cupa Teverola, Viella Cinema, Vico Bianchi, via Pietro Rosano, via P. Umberto, Corso Vittorio Emanuele, via Circumvallazione (fino all’incrocio di via Torre), via S. D’Acquisto, via G. Dalla Chiesa, via Torre, C.so Umberto I, Parrocchia di S. Marcellino in Aprano.

ITINERARIO 26 OTTOBRE

Parrocchia di S. Marcellino in Aprano, via Torre dx, via Circumvallazione, via Lemitone II tratto, Frignano via Cairoli, Corso Italia fino al monumento di S. Pio da Pietralcina, ritorno per Corso Italia, via G. Pascoli, via M. D’Azeglio, via Popone, via F. Comella, C.so Umberto I dx, Corso V. Emanuele, via Circumvallazione, via 28 Ottobre, via P. Rosano, via Dante, via Allende, (Comune di Casaluce), ritorno via Allende, via Dante, Piazza Castello, Santuario di Casaluce.

LO STOP FORZATO

La processione di ieri, iniziata intorno alle 1, dopo l’uscita dalla chiesa di San Nicola a Casalnuovo per percorrere parte di Teverola sulla provinciale di Casaluce, interrotta intorno alle 18 circa.

Uno stop forzato ‘in strada’ per via delle condizioni avverse.

Solo verso le 19, la decisione di rientrare nel Santuario di Casaluce: lì la Madonna Bruna ha percorso parte di via Bolzano, la provinciale Teverola – Casaluce, C.so Vittorio Emanuele, via P. Rosano e Piazza Castello.