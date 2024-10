Ancora una sconfitta per la S.S. Napoli Basket nella terza giornata di campionato di serie A. Gli azzurri hanno perso in trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 94-76.

Coach Igor Milicic non ha potuto contare sull’apporto del play Pangos tenuto precauzionalmente a riposo per un problema muscolare.

Il primo canestro della gara è firmato Totè. Molti errori in avvio tra le due squadre. Dopo 4 minuti il punteggio recita 5-5. Copeland non riesce a sbloccarsi e Sassari allunga 9-5. L’ex Treier trova i suoi primi due punti. Risponde da tre l’altro ex Sokolowski. Fobbs segna 6 punti consecutivi.

A due dalla fine del primo periodo Sassari allunga a più 8 sul 20-12 e Milicic chiama time out. Napoli non trova più il canestro ed il Banco di Sardegna vola a più 14 sul 26-12. Manning jr trova 4 punti ed il primo quarto di chiude sul punteggio di 28-16 per Sassari.

In avvio del secondo quarto Napoli difende forte e Totè con 4 punti consecutivi porta Napoli a meno 8. Otto punti consecutivi di Copeland consentono agli azzurri di riportarsi a meno 5 sul 33-28. In piena rimonta gli arbitri fischiano due falli in attacco a Napoli ed a metà secondo periodo Sassari ritorna a più 12 con un parziale 7-0 sul 40-28. Napoli alterna errori e buone giocate con Williams, ma si va all’ intervallo lungo con gli azzurri ancora sotto nel punteggio 50-38.

Gli azzurri partono male in avvio del terzo quarto. Sassari piazza un parziale di 4-0 e Milicic chiama subito time out. Napoli è in black out non trova più il canestro, va sotto nel punteggio a meno 20 sul 58-38 e Milicic è costretto a richiamare time out. Entra anche Saccoccia, ma il parziale a metà del terzo quarto per Sassari di 13-0 è tremendo per Napoli.

Il primo canestro lo trova Williams, ma il Banco di Sardegna aumenta ancora il suo vantaggio, e chiude il terzo periodo avanti di ben 32 lunghezze sul punteggio di 77-45.



In avvio dell’ultima frazione di gioco Napoli prova a ridurre le distanze con Dut Mabor, Copeland e Treier con un parziale di 2-11. Sassari chiama dopo 4 minuti time out sul punteggio di 79-56.

Napoli prova ad accorciare ancora ed arriva a meno 15 sul punteggio di 80-65, con un parziale di 3-20, ma subisce un parziale 5-0 di Sassari che si riporta a più 20.

Nel finale Sassari gestisce il vantaggio e chiude vittoriosa la partita con il punteggio finale di 94- 76. Napoli, priva di Pangos rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato.

Tabellino:

Banco di Sardegna Sassari – S.S. Napoli Basket 94-76

(28-16, 22-22, 27-7, 17-31)

Totè 16, Copeland 14, Manning Jr. 13, Williams 10 Treier 9, Woldetensae 5, De Nicolao 3, Saccoccia 3, Mabor 2, Dreznjak 1, Hall, Pangos n.e.



Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Non c’è tanto da commentare. C’è solo tanta vergogna per quello che abbiamo fatto vedere oggi. Devo capire come cambiare questa situazione, ci vorranno cambiamenti drastici ma quello che vogliamo è presentare una pallacanestro degna di questo nome ai nostri tifosi. L’avevo promesso quando sono arrivato a Napoli di mostrare un buon basket e di onorare questa passione ed è quello che dobbiamo fare e che faremo.”



Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica S.S. Napoli Basket:

“Senza dubbio è stata una partita lontanissima dall’immagine che noi vogliamo avere. Si può perdere ma non così. Siamo stati lontani dal minimo. Abbiamo una cosa chiara in mente ed è quella che dobbiamo cambiare, e cambieremo facendo quello che si deve fare, per mettere in testa ai giocatori che questa non è la strada. Abbiamo una settimana davanti per lavorare fino alla prossima gara, e lo inizieremo a fare da oggi stesso. Sabato prossimo alla Fruit Village Arena al cento per cento sicuramente vedremo contro Cremona una squadra diversa.”

