Napoli Basket verso la sfida contro la EA7 Milano

Terza gara in trasferta per la S.S. Napoli Basket che affronta domani, nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A, i campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano. L’incontro si disputerà alle ore 20:30 all’Unipol Forum.



La S.S Napoli Basket, che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo del nuovo giocatore Erick Green che arriverà a Napoli nei prossimi giorni, non è ancora riuscita a centrare il primo successo in campionato.

I campioni d’Italia dell’Armani Milano sono invece reduci dal successo ottenuto in trasferta contro la Givova Scafati, ed in campionato hanno perso solo nella gara di esordio a Trieste con sei punti in classifica.

La formazione allenata da Ettore Messina è stata sconfitta ieri sera in Eurolega in casa dall’Efes Istanbul. Arbitreranno l’incontro: Bartoli, Perciavalle e Patti.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della S.S. Napoli Basket:

“Abbiamo di fronte un ostacolo molto grande da affrontare. Abbiamo lavorato per creare le condizioni di migliorare sia in campo che fuori dal campo. Attraversiamo uno dei momenti più difficili e duri, ma questo deve essere per noi l’occasione di crescere come squadra. Siamo consapevoli che Milano arriva dalla sconfitta interna subita in Eurolega contro l’Efes Istanbul, e siamo sicuri che si presenteranno alla gara con la massima concentrazione. Noi dobbiamo portare all’interno di questa partita tutto il nostro orgoglio nei duelli individuali e metterci nelle condizioni di cambiare la situazione nella quale ci troviamo adesso. Senza dubbio l’energia ed il desiderio mostrati nell’ultimo periodo di allenamento è stata molto buona. Adesso dovremo trovare il modo di trasformare ed applicare tutto questo in una partita.”



La gara EA7 Emporio Armani Milano – S.S. Napoli Basket – sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 (canale 210 del bouquet Sky) e sulla piattaforma DAZN.

Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.