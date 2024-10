Esordio vincente per il Napoli Futsal, gli azzurri si impongono per 6-0 contro la Pirossigeno Cosenza: a segno capitan Perugino, V. Salas e Borruto e Caruso con una doppietta.

Partenopei privi di De Luca, Salas e Bolo, assente Jefferson tra gli ospiti.

Gara a porte chiuse per la squalifica del campo. Primo tempo molto equilibrato con il Napoli che fa la partita ma il Cosenza impensierisce più volte Bellobuono.

Nella ripresa assolo partenopeo, la qualità degli azzurri prevale in campo. Prossimo appuntamento domenica 27 ottobre al PalaSele per il derby contro la Feldi Eboli alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport.

PRIMO TEMPO

Il primo squillo del match è della Pirossigeno Cosenza, Cabeca tenta il tiro dalla distanza ma Bellobuono respinge.

Risponde subito il Napoli con Caruso che di testa, su rilancio del portiere, prova ad impensierire invano Del Ferraro.

A 2’09’’ Borruto salta l’uomo e prova la rasoiata di destro, Del Ferraro para sicuro. A 5’20’’ Duarte tenta il jolly da punizione, provvidenziale Chilelli. A 6’12’’ ripartenza Cosenza con Restaino che a tu per tu con Bellobuono spara alto.

A 7’59’’ incursione di capitan Perugino, il 6 partenopeo finta di tirare e serve Caruso, attento Del Ferraro sventa la minaccia. A 8’26’’ il Napoli sblocca il match, Perugino in estirada su assist di Pelezinho insacca la sfera in porta. A 9’58’’ vola Bellobuono sul tiro all’incrocio di Adornato. A 11’03’’ giocata sensazionale di V. Salas: il paraguaiano, dopo aver saltato l’uomo, prova il cucchiaio con il pallone che termina di poco alto sopra la traversa.

Altro intervento importante di Bellobuono, l’estremo difensore azzurro si impone con i piedi sul tiro di Guga. A 13’54’’ monumentale il portiere del Napoli su Cabeca, mantiene bene la posizione e non si lascia ipnotizzare dal pivot rossoblù.

A 15’51’’ tiro libero per il Napoli: Del Ferraro ferma Duarte. A 18’06’’ V. Salas non riesce a spingere in rete un cioccolatino di Gabriel. A 19’18’’ Bellobuono ancora una volta protagonista, questa volta sul tiro di Cabeca. Termina 1-0 la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

A 2’27’’ Caruso si divora il raddoppio partenopeo. A 3’22’’ Borruto dinanzi a Del Ferraro prova il tocco sotto, l’estremo difensore respinge.

A 3’47’’ ancora Borruto pericoloso, il destro dell’argentino termina di poco a lato. A 4’03’’ Marchio sfiora il pari.

A 5’54’’ V. Salas viene fermato sul più bello da Marchio. A 8’30’’ Borruto dribbla l’avversario e serve Perugino, il capitano di mancino non riesce a centrare l’angolino.

A 8’39’’ V. Salas firma il 2-0 partenopeo: sugli sviluppi di un corner il Paraguaiano è il più lesto sotto porta. A 10’00’’ Bellobuono anticipa l’avversario e salva gli azzurri da una situazione pericolosa.

A 10’11’’ Borruto delizia tutto con un gol fantastico, rimessa laterale di Duarte con tocco morbido per l’argentino che spacca la porta al volo con un missile terra aria. A 12’35’’ Caruso di prestigio salta Del Ferraro e sigla il poker.

A 12’41’’ rosso diretto per Felipinho, gioco pericoloso su V. Salas. Il Napoli subito approfitta dell’uomo in più: Borruto la insacca alle spalle di Del Ferraro.

A 18’35’’ il Cosenza schiera il portiere di movimento e gli azzurri non perdonano, Caruso a porta vuota fa doppietta. Finisce 6-0 la partita.

SALA STAMPA

NAPOLI FUTSAL: Cristian Borruto: “Bella vittoria, oggi volevamo iniziare con i tre punti e abbiamo centrato l’obiettivo. Il primo tempo è stato molto equilibrato, è stata più dura rispetto a quanto si può evincere dal risultato. Sono rientrato da poco ma grazie ai compagni e allo staff mi sono subito sentito a casa. Quando ho tirato non ho pensato a nulla, non ho mai fatto un gol così bello”.

Umberto Caruso: “Abbiamo fatto una bella prestazione, sono contento dei due gol fatti ma soprattutto della prestazione della squadra. Mi sto trovando benissimo, la società e serie e il gruppo forte”.

PIROSSIGENO COSENZA: Mister Tuoto: “Riparto dal primo tempo, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare. È una sconfitta pesante senza dubbio, meglio sia avvenuta ora. La Serie A sta acquisendo sempre più valore, il campionato è molto competitivo ma noi daremo il massimo per questa società per centrare la salvezza”.

NAPOLI FUTSAL-PIROSSIGENO COSENZA 6-0 (1-0 p.t.).

NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Caruso, Borruto, Duarte, De Gennaro, Chianese, Gabriel, Napoletano, Pelezinho, V. Salas, Uva. All. colini

PIROSSIGENO COSENZA: Adornato, Marchio, Chilelli, Bavaresco, Lo Conte, Guga, Paciola, Felipinho, Del Ferraro, Restaino, Cabeca, Titon. All. Tuoto.

MARCATORI: 8’26’’p.t. Perugino (N), 8’39’’ s.t. V. Salas (N), 10’11’’ Borruto (N), 12’25’’ Caruso (N), 13’09’’ Borruto (N), 18’35’’ Caruso (N).

AMMONITI: 6.50’’ p.t. Restaino (C), 19’15’’ Pelezinho (N), 5’23’’ s.t. Marchio (C), 9’17’’ Duarte (N).

ESPULSI: 12’41’’ s.t. Felipinho (C).

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido) e Angelo Bottini (Roma 1). Al crono: Rosario Angelo Faiella (Castellammare di Stabia).