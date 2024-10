Il Napoli Futsal cade nel derby contro la Feldi Eboli

Prestazione opaca per il Napoli Futsal nel derby contro la Feldi Eboli, gli azzurri perdono 5-0. Dopo un inizio di gara equilibrato i padroni di casa conquistano il pallino del gioco e mettono in difficoltà i partenopei.

Nella ripresa Colini schiera invano il portiere di movimento e la Feldi dilaga.

La squadra di mister Antonelli è apparsa più in forma rispetto al Napoli che, al netto di vari infortuni e il rientro tardivo dei nazionali, è ancora alla ricerca della migliore condizione.

Oltre De Luca squalificato, assente anche Bolo, Liberti, invece, l’assenza tra le fila dei rossoblù. Prossimo appuntamento venerdì 1° novembre alle ore 20.30.

Al PalaJacazzi, nuovamente gremito di cuori azzurri dopo la squalifica del campo, si gioca Napoli Futsal-Italservice Pesaro in diretta su Sky Sport.

PRIMO TEMPO

Il primo squillo del match è a tinte rossoblù, Barra aggancia bene la sfera e di sinistro prova la conclusione. ma Bellobuono non si lascia sorprendere. Il Napoli subito risponde, prima con Borruto e poi con Duarte: entrambe le conclusioni respinte da Dalcin. A 5’32’’ J. Salas lascia Selucio sul posto e prova la rasoiata di destro, l’estremo difensore ebolitano con i piedi sventa la minaccia.

A 8’12’’ Calderolli fulmina Bellobuono con un mancino devastante all’incrocio dei pali e porta in vantaggio i suoi. A 8’45’’ doppio intervento tempestivo del portiere partenopeo su Etzi. A 10’52’’ sugli sviluppi di un corner la Feldi si divora il raddoppio con Selucio. A 12’23’’ Bellobuono mantiene la posizione e ipnotizza Caponigro sul più bello. A 18’14’’ Selucio tenta il bolide dalla distanza, il tiro viene respinto dalla retroguardia azzurra. A 19’03’’ Napoli pericoloso con Duarte ma la sua conclusione termina di poco a lato. A 19’12’’ Etzi fa partire un bolide dalla distanza, Bellobuono si supera con una parata plastica.

Agli sgoccioli del primo tempo J. Salas è costretto ad uscire dal campo per un problema al ginocchio destro, per lui una vistosa fasciatura. A 19’54’’ miracoloso Bellobuono sul tentativo ravvicinato di Etzi. Finisce 1-0 per i padroni di casa la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

A 2’12’’ raddoppio Feldi Eboli: iniziativa di Barra sull’out sinistro, il pivot serve Calderolli in area di rigore che lucido passa la sfera a Ugherani meglio posizionato, per lui un gioco da ragazzi spingere la palla in rete. A 2’47’’ Barra sfiora il gol, la sua conclusione termina a fin di palo. A 3’33’’ la Feldi Eboli cala il tris con Selucio, palla all’angolino e Bellobuono battuto.

A 5’00’’ il Napoli schiera Borruto come portiere di movimento e i padroni di casa non perdonano: Dalcin calcia dalla sua area di rigore e a porta vuota prende la traversa, sulla respinta arriva Selucio e firma la sua doppietta personale. A 7’16’’ Caponigro vicino alla rete, il doppio palo gli nega la gioia del gol. A 8’03’’ Dalcin chiude lo specchio sul tentativo di Caruso. A 8’31’’ quinto gol per le volpi, Espindola dalla distanza trova la rete.

La partita finisce qua. A 14’24’’ conclusione dalla distanza di Caponigro, Bellobuono respinge in corner. Termina 5-0 la gara.

FELDI EBOLI – NAPOLI FUTSAL 5-0 (1-0 p.t.).

FELDI EBOLI: Dalcin, Venancio, Caponigro, Ugherani, Calderolli, Montefalcone, Lemos, Barra, Etzi, Espindola, Sansone, Selucio. All. Antonelli.

NAPOLI FUTSAL: Bellobuono, Perugino, Caruso, Borruto, Duarte, De Gennaro, Chianese, Gabriel, Napoletano, Pelezinho, V. Salas, J. Salas. All. colini

MARCATORI: 8’12’’ p.t. Calderolli (F), 2’12’’ s.t. Ugherani (F), 3’33’’ Selucio (F), 5’38’’ Selucio (F), 8’31’’ Espindola (F).

AMMONITI: 11’52’’ p.t. J.Salas (N), 11’52’’ Barra (F), 13’43’’ V.Salas (N), 19’20’’ Venancio (F), 5’58’’ s.t. Borruto (N).

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Andrea Saggese (Rovereto) e Emilio Romano (Nola). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).