Napoli Futsal, il dg Scolavino presenta la sfida contro Cosenza

Parte la Serie A New Energy, la massima competizione nazionale di futsal. Prima giornata che vedrà il Napoli Futsal sfidare in casa la Pirossigeno Cosenza domani, venerdì 18 ottobre, alle ore 20.30 al PalaJacazzi di Aversa.

La gara si disputerà a porte chiuse per la squalifica del campo dopo ultima gara nella finale scudetto.

La novità assoluta della nuova stagione riguarda la trasmissione delle partite, infatti, il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5: il link di questa diretta è il seguente: https://www.youtube.com/watch?v=RHbPEJW8bIA.

Tutto pronto per questo nuovo inizio, con in bacheca la coppa Italia e il titolo di vicecampioni d’Italia, gli azzurri ripartono dalle certezze dello scorso anno, tra staff tecnico e giocatori, con i nuovi innesti Caruso, Gabriel, Pelezinho, V. Salas, Napoletano e Chianese pronti a dar manforte alla causa partenopea. Non saranno della partita gli squalificati De Luca (3 giornate), Bolo e Salas (1 giornata).

Di fronte il Napoli avrà un avversario molto ostico che ben ha figurato, contro avversari di livello, nelle amichevoli della preseason.

Il Cosenza, al suo secondo anno consecutivo di Serie A, ha già dimostrato nello scorso campionato di poter dare filo da torcere a tutte le squadre. La rosa allenata dall’esperto Tuoto è riuscita a salvarsi giocando a viso aperto su ogni campo.

La compagine calabrese riparte dalle sue certezze: il portiere Del Ferraro, Felipinho, Titon e bomber Cabeca. Restaino, Guga, Jefferson e Paciola i nuovi acquisti.

La sfida sarà diretta da Giovanni Zannola (Ostia Lido) e Angelo Bottini (Roma 1). Al cronometro Rosario Angelo Faiella (Castellammare di Stabia).

Queste le parole alla vigilia del d.g. Pasquale Scolavino: “È stata una stagione straordinaria, è mancata solo la ciliegina sulla torta. Le ambizioni del Napoli Futsal sono sempre le stesse: lottare per vincere su tutti i campi. In questo primo mese e mezzo di preparazione ho visto una squadra molto forte, più aggressiva e omogenea rispetto allo scorso anno. Seguono il mister in tutto e per tutto”.

“La Serie A, dopo il dominio del Pesaro è sempre più equilibrata e, a testimonianza di ciò, lo scudetto, negli ultimi due anni, è stato vinto da squadre arrivate oltre la terza posizione nella regular season. Ci sono diverse compagini che hanno investito molto sul mercato, il campionato e i play-off sono due competizioni differenti. Non sempre vince la squadra più forte, ma quella che arriva più in forma in quel periodo della stagione”.

“Da sempre il Napoli ha un occhio molto attento sul settore giovanile e quest’anno abbiamo ampliato i nostri orizzonti seguendo sempre la nostra filosofia. Al centro sportivo Zodiaco di Aversa abbiamo già tantissimi iscritti”.

“La gara di domani si disputerà a porte chiuse ed è una nota dolente. Abbiamo fatto richiesta alla Divisione per poter aprire le porte a tanti bambini. Purtroppo, abbiamo ricevuto una risposta negativa. I tifosi domani ci mancheranno tantissimo, sono sicuro che saranno al nostro fianco. Invito i nostri supporters a seguirci con la passione che da sempre li contraddistingue”.