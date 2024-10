Si è tenuta stamane la conferenza stampa di presentazione del Napoli per la stagione 2024/25.

Una bellissima mattinata all’insegna dello sport e dei colori azzurri alla presenza di Stefano Salviati e Umberto Ferrini consiglieri della Divisione Calcio a 5. E ovviamente il presidente Serafino Perugino e l’allenatore Fulvio Colini.

Ad aprire la conferenza due messaggi istituzionali, del Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia e dell’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante.

Stefano Castiglia: “Il Napoli oggi è una pietra miliare di questo movimento, esempio di programmazione. Una società virtuosa che nell’ultimo anno ha raccolto tutti i frutti del duro lavoro. La Campania rappresenta un punto fisso del nostro movimento. Personalmente dico grazie al Napoli Futsal, voglio sottolineare il lavoro svolto da tutta la società. Ringrazio il presidente Perugino per avermi supportato in questo mio percorso, insieme, con una visione collettiva, possiamo raggiungere grandi obiettivi”.

Emanuela Ferrante: “Siete l’orgoglio della città, fatevi valere. Rappresentare Napoli è un vanto, l’amministrazione Manfredi punta molto su di voi. Siamo sicuri che non deluderete città e tifosi”.

È intervenuto il vicepresidente onorario Antonio Sarnelli, storica figura nel mondo del calcio a 5: “È un piacere essere qui, ringrazio il presidente Perugino per le emozioni che mi ha regalato in questi anni e sono sicuro mi regalerà ancora. Una realtà così importante deve avere una casa a Napoli, non è più tempo di promesse ma di fatti”.

La parola poi passa ai due Consiglieri della Divisione nella persona di Umberto Ferrini e di Stefano Salviati: dal nuovo corso dirigenziale della Divisione fino all’orgoglio campano di avere cinque squadre nella massima serie.

Umberto Ferrini: “Grazie al Napoli per l’invito, per me è un onore. C’è una governance nuova e faremo tanto per questo sport, siamo gente di campo. Avete una maglia importante, ricordatevelo”.

Stefano Salviati: “Il calcio a 5 è cresciuto. Partire dalla base, come fatto dal Napoli, è fondamentale. In Campania, per fortuna, c’è l’unione di intenti in tutte le categorie. Avere cinque campane in A è una grande soddisfazione, sono tutte squadre di livello che si daranno battaglia”.

Tocca poi al mister Fulvio Colini, il tecnico ha presentato la prossima stagione.

“Partiremo da quanto fatto lo scorso anno, onoreremo la maglia che indossiamo. A Napoli non c’è nulla di normale, è tutto più bello. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante, cercheremo di ripetere una stagione simile ma sappiamo che ci sono delle avversarie di livello. Non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, ma siamo sempre competitivi. Abbiamo rinnovato l’organico dello scorso anno e messo dentro energie nuove”.

Il presidente Perugino ha poi lanciato un importante messaggio in vista della prossima annata.

“Non siamo rock ma metal, vogliamo alzare il ritmo. C’è una sana pazzia in quello che facciamo, siamo un’associazione dilettante ma cerchiamo di svolgere il nostro ruolo sempre in maniera professionale. Il Napoli è un’azienda, non facciamo sconti a nessuno. Nel lontano 2012 non ci aspettavamo di raggiungere questi traguardi e di finire nell’albo d’oro del futsal. Il mister e le sue idee si sposano tranquillamente con le mie. Vogliamo lavorare con impegno e serietà per un progetto che dia lustro a questa città. Napoli ha risposto dando un grande segnale. Abbiamo una responsabilità, non partiremo come favoriti ma daremo battaglia su ogni campo. A fine partita, contro la Meta, ci siamo subito riuniti con il mister e abbiamo puntato subito a questa stagione. La nostra forza è aver riconfermato il nostro allenatore e tanti campioni in squadra. Siamo Napoli, siamo una metropoli: meritiamo un palazzetto in città. Chiedo lo sforzo da parte delle istituzioni affinché questo avvenga”.

Sono state consegnate delle targhe celebrative a Bolo, Borruto e Salas, reduci dal Mondiale in Uzbekistan accompagnate dalle parole del presidente Perugino: “Conquistare un trofeo quest’anno è dovuto in gran parte alla riconferma di questi ragazzi, cito anche Duarte, sono stati i principali protagonisti di una stagione entusiasmante. A loro il nostro ringraziamento. Voglio sottolineare un aspetto: hanno dato l’anima. Hanno giocato con infortuni andando oltre le loro possibilità. Hanno dato un segnale forte della loro appartenenza a Napoli e alla maglia. Hanno rappresentato Maradona dal punto di vista sentimentale e di appartenenza: ho visto in loro questo spirito e di legame con la città”.

E poi, ovviamente, il ringraziamento speciale per gli sponsor: “Mi preme ringraziare gli sponsor che sono linfa per noi”.

Dopo la presentazione della squadra, interviene capitan Fernando Perugino: “Siamo pronti per questa annata, daremo il massimo. Vincere non è scontato e non sarà facile ripetersi. Daremo tutto per questa maglia. Tutto è iniziato come una mia passione, poi divenuta nostra. Condividere l’avventura con il proprio padre e con il proprio figlio è un sogno che abbiamo tutti noi, per me non ha prezzo”.

Si è dato anche grande risalto al settore giovanile del Napoli e alla Academy: “La cosa più bella è trasmettere la tua passione ai giovani. Abbiamo ampliato il nostro raggio d’azione per il settore giovanile. Lavoriamo tutti i giorni ma, soprattutto, offriamo ai bambini, oltre al divertimento, tecnici qualificati, anche giocatori di Serie A”, spiega il capitano.

In anteprima sono state presentate le nuove maglie da gioco con la visione del video ufficiale: “Ogni maglia ha una sua storia, proviamo a narrare qualcosa attraverso le maglie”, dice il presidente Perugino.

Non è mancato poi un momento speciale nel ricordo di Marco Buongarzone e Marcolino.

Infine, tutti i ringraziamenti del presidente: “Ringrazio la famiglia Pugliese, nella figura di Carlo Pugliese, per l’ospitalità ricevuta e per il supporto al club. Ringrazio il presidente Castiglia, mi ha emozionato. Avrà rispetto per le società, è una qualità fondamentale che la nuova governance metterà in atto. Siamo imprenditori seri che vogliono divertirsi: abbiamo bisogno di un riferimento che ci ascolti. La Divisione ha iniziato nel modo giusto, dobbiamo continuare a confrontarci. Ringrazio Ferrini e Salviati per la loro presenza. Ringrazio la mia famiglia per il supporto, sono sempre presenti al mio fianco. Ringrazio tutto lo staff tecnico, ringrazio Colini. La stampa e i media presenti. Infine, il ringraziamento più grande a tutti i napoletani”.