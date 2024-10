Terza maglia del Napoli Futsal dedicata alla città di Aversa.

L’omaggio della terza casacca si è tenuta stamattina, nella sala stampa del PalaJacazzi di Aversa, alla presenza del Sindaco della Città di Aversa il dott. Francesco Matacena, del vicesindaco l’avv. Alfonso Oliva, del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Innocenti, del CEO e founder di MoMap il dott. Gennaro Capuozzo e ovviamente del presidente Serafino Perugino.

È stata presentata e consegnata alle istituzioni la terza maglia del Napoli Futsal dedicata alla Città di Aversa.

Per le istituzioni locali, la terza maglia personalizzata con i propri cognomi.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Perugino: “Ringrazio le persone presenti, sono onorato e felice che Aversa e la sua amministrazione comunale abbiano accolto con grande impegno e supporto il Napoli Futsal. Il PalaJacazzi è il palcoscenico adatto al nostro brand. La stagione che ci ha preceduto è stata esaltante, la famiglia Perugino è nell’albo d’oro di questo sport con in bacheca la Coppa Italia. La finale con la Meta è stato uno spot per tutta l’Italia, abbiamo avuto il piacere di poter far vedere che il Napoli Futsal è un brand lungimirante. Per il prossimo campionato siamo pronti e carichi, sono certo che napoletani e aversani riempiranno il palazzetto per dare il giusto supporto alla squadra”.

È poi intervenuto il dott. Gennaro Capuozzo, CEO e founder di MoMap, il quale ha ribadito tutta l’ambizione della partnership tra le due società con l’augurio di raggiungere insieme traguardi sempre più importanti: “Dal punto di vista sportivo ci auguriamo risultati uguali o anche migliori rispetto alla passata stagione. Quando un’azienda come MoMap decide di aiutare il Napoli Futsal, sceglie in primis le persone. Abbiamo scelto il presidente Perugino e i suoi assistenti, persone altamente professionali con le quali lavoriamo insieme benissimo. Creiamo tantissime iniziative, come quella prevista per la gara di domani contro il Pesaro. Siamo contenti di dare il nostro supporto, sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. MoMap ha anche un’associazione che difende i diritti degli svantaggiati e in tal senso, con l’aiuto del club manager Foderini, abbiamo già operato la passata stagione”.

AVERSA E IL NAPOLI FUTSAL

La parola passa alle istituzioni. Il primo a intervenire è stato il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Innocenti: “Ho avuto l’onore di fare da tramite affinché il Napoli potesse arrivare ad Aversa. La prima sensazione che ho avuto è stata quella di percepire nel club una visione imprenditoriale di un manager di successo che poi si riflette sulle prestazioni in campo. Gli azzurri hanno dato lustro alla città. Siamo sicuri che questo progetto si sposerà a pieno con le ambizioni dell’amministrazione. Mi sento di elogiare ancora una volta l’organizzazione del club, lo scorso anno la società ha effettuato diverse iniziative con le scuole mettendo a loro disposizione staff e giocatori, qualcosa di magnifico”.

Ha continuato il vicesindaco, l’avv Alfonso Oliva: “Il Napoli è l’espressione di cosa vuol dire fare sport e farlo seriamente. Ringrazio il Presidente Innocenti per aver portato il Napoli ad Aversa. Non vedo l’ora che il club ripeta, anche quest’anno, iniziative con il tessuto sociale aversano. Il Napoli investe sul territorio con la cantera e con le tante avventure nelle scuole, per noi è fondamentale. L’amministrazione è con il Napoli”.

AVERSA E IL CONNUBIO CON NAPOLI

Chiude il sindaco della Città di Aversa, il dott. Francesco Matacena: “Aversa ha sempre avuto dei collegamenti con Napoli, prima, fino al 1928, faceva parte della provincia di Napoli e, infatti, il prefisso telefonico è sempre 081. Aversa è sempre stata inclusiva, è una città ricca di storia. L’amministrazione sarà vicino a questa squadra, crediamo tanto in loro. Attraverso lo sport si possono educare i ragazzi e allontanarli da altre realtà. Il Napoli dà una vetrina importante a questa città e, infatti, abbiamo scelto di candidare Aversa a capitale della cultura per il 2030. Il Napoli potrà contribuire a raggiungere questo traguardo. Ho apprezzato l’iniziativa benefica del club, onore a voi. Da parte nostra la massima disponibilità per qualsiasi supporto. Da soli si va veloci, insieme si va lontano”.

DOMANI SI VA IN CAMPO

Vigilia della terza giornata del campionato di Serie A New Energy, domani (venerdì) alle ore 20.30 si giocherà Napoli Futsal-Italservice Pesaro in diretta su Sky Sport al canale 202.

Dopo la squalifica del campo in occasione della prima giornata, finalmente il PalaJacazzi apre le porte a tutti i cuori azzurri pronti a sostenere la squadra.

Il presidente Perugino ha poi spiegato nel dettaglio l’iniziativa benefica prevista per la gara di domani: “Domani sarà una bellissima iniziativa. C’è una famiglia che ha necessità del nostro supporto in quanto i loro figli, diversamente abili, non hanno un van per potersi spostare con facilità e che possa contenere le loro carrozzine. Ho pensato che devolvere l’intero incasso della gara di domani contro il Pesaro sia il minimo, un segnale per questi ragazzi per non farli sentire soli. Vi chiedo di non girarvi dall’altra parte”.

“Sono certo che domani ci sarà tutto il settore giovanile e i ragazzi del centro sportivo dello Zodiaco. Saranno presenti tantissimi bambini e sarà un grande spettacolo. Faremo una partita arcigna, dimostreremo il nostro carattere che nella gara precedente non è venuto fuori. Ci sono momenti difficili, come accaduto anche l’anno scorso. Abbiamo la rosa rimaneggiata ma suderemo la maglia e cercheremo di portare a casa i tre punti”.