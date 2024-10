Napoli Obiettivo Valore, ingiunzioni per multe già pagate

Nella mission di Napoli Obiettivo Valore: potenziare il recupero dell’evasione garantendo una riscossione efficace. NOV è la nuova società che affianca il Comune di Napoli nella gestione delle entrate tributarie.

Tra il dire e il fare, c’è sempre la magagna. La burocrazia, si sa, regala sempre qualche sorpresa, fatto sta che diversi cittadini lamentano dei problemi con le multe stradali.

Già da tempo, gli avvocati de IlRicorso, si sono attivati per fornire assistenza ai malcapitati automobilisti.

“Sono tante le segnalazioni che stiamo ricevendo da mesi che riguardano una situazione paradossale”, fanno sapere dagli uffici dell’associazione dei consumatori.

“Parliamo di cittadini che hanno regolarmente pagato la sanzione ma, nel giro di poco tempo, ricevono l’ingiunzione di pagamento da parte di Napoli Obiettivo Valore. Una situazione abnorme che è molto complicato da risolvere”.

La sede di N.O.V., sita in uno dei grattacieli del Centro Direzionale, è presa d’assalto ogni giorni da centinaia di cittadini per richiesta di info su un caso che si sta rivedendo migliaia di volte.

Ovvero l’invio di ordinanze di ingiunzione e minacce di azione legale dopo 30 giorni in caso di mancato pagamento, anche a tutti coloro che hanno fatto ricorso per le famose ZTL di Napoli e che hanno vinto per il sielnzio amministrativo, il cd. ‘silenzio-assenso‘.

O in altri casi a chi ha presentato ricorso dinanzi al Giudice di Pace competente di zona ed hanno ottenuto sentenze di accoglimento.

“Tanti automobolisti si trovano nella condizione di non avere un contatto diretto con Napoli Obiettivo Valore per chiedere dei chiarimenti e dimostrare al tempo stesso di aver pagato o fatto regolare ricorso. Un disagio è evidente: spiacevole, sia nella forma che nella sostanza”.

“Ci aspettiamo un intervento urgente da parte di Napoli Obiettivo Valore ed anche un richiamo da parte del Comune. Nel frattempo, come IlRicorso continueremo a tutelare i cittadini chiamati in causa solo per le ingiunzioni di pagamento, anche quando non sono dovute”.

“Senza dimenticare che oltre ai problemi di notifica, vi sono anche i problemi sulla legittimazione della società nell’attività di riscossione dei tributi locale, data la mancata iscrizione all’albo”.