La sala del Cinema Paradiso a Villaggio Italia in Kosovo è gremita di militari per incontrare il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia.

Sono divisi in due turni e l’incontro con il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al Valor Militare e consigliere del ministro della Difesa, è a tutti gli effetti un faccia a faccia con la storia: la sua, personale, che dopo la battaglia del Pastificio è diventata quella di un soldato su una sedia a rotelle che ha affrontato la sfida più grande continuando a vestire l’uniforme, e la storia maiuscola: quella del Paese, delle scelte di vita, dei conflitti nel mondo e dei destini che possono cambiare per tutti.

I militari dialogano con Paglia e parlano di “amore e orgoglio”, “di fierezza”, fanno la fila per salutarlo e abbracciarlo: “Nei video è una cosa, di persona è un’altra”, dice uno di loro mentre un ufficiale racconta “il senso di responsabilità di guidare una compagnia”.

Si emozionano tanto soprattutto i giovani: nel loro saluto c’è ammirazione. La stessa che hanno per il tricolore o l’onore ai caduti. Si vede nell’abbraccio del pilota del C130 che scende le scalette per andare incontro a Paglia che lo attende.

“Stiamo lavorando molto alla cultura del veterano– ha risposto Paglia alla Dire– l’11 settembre è diventata la giornata del veterano. Il ministro sta firmando una serie di decreti per valorizzarne la figura. Per arrivare a come viene visto in America ci vorrà del tempo, servite voi per far capire cosa fanno i nostri militari”, ha aggiunto rivolgendosi ai giornalisti.

“Abbiamo da qualche anno il centro veterani, il Gruppo Sportivo paralimpico della Difesa che non c’è mai stato in altri Paesi. Da noi c’è l’opportunità come per me di essere in servizio, di tornare nei teatri: questo l’America non ce l’ha. Su questo siamo superiori”, ha concluso.

