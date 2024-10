Per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze degli utenti, la Polizia di Stato di Caserta ha programmato, un’apertura straordinaria al pubblico dell’Ufficio passaporti della Questura di Caserta, con uno sportello dedicato all’acquisizione dei documenti per il rilascio del passaporto.

La giornata dedicata sarà per il prossimo martedì 22 ottobre, dalle 9 alle 17.

Sarà possibile chiedere o rinnovare il titolo di viaggio, prenotando sul portale https://passaportonline.poliziadistato.it/ l’appuntamento.

Per rispondere, invece, con maggiore efficacia alle altre istanze dell’utenza della Questura, e migliorare le condizioni di accoglienza e ascolto, è stata modificata la dislocazione degli spazi aperti al pubblico, con una diversa collocazione dell’Ufficio Denunce.

I cittadini che dovranno presentare denunce saranno indirizzati in appositi locali, individuati al pian terreno dell’edificio, che garantiranno un afflusso separato da quello dell’utenza diretta agli Uffici deputati al rilascio di titoli amministrativi.

Il passaporto si richiede e si rinnova negli uffici postali

Il progetto Polis di Poste Italiane procede a passi sempre più spediti con il lancio del nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti negli uffici postali dei Comuni al di sotto di 15 mila abitanti.

La novità, che parte in via sperimentale in provincia di Bologna, a San Pietro in Casale e Toscanella (frazione di Dozza), in vista della progressiva estensione a tutto il territorio nazionale, è stata presentata all’Ufficio Postale di piazza San Silvestro a Roma alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, dell’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e del Direttore Generale, Giuseppe Lasco.

Grazie alla Convenzione firmata tra Poste italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle imprese e del made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei Comuni inclusi nel progetto Polis potranno aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficio postale, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il passaporto a domicilio.