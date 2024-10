Polizia salva 5 persone con le ‘sacche da lancio’

Quattro persone, una donna che si era gettata in acqua e tre giovani che avevano cercato di soccorrerla, sono stati tratti in salvo dalle acque del fiume Bacchiglione, a Padova, grazie all’intervento di una Volante della Questura dotata delle “sacche da lancio”.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 3.00 di oggi, quando una pattuglia è intervenuta in base alla segnalazione relativa a una persona che si era lasciata cadere Bacchiglione.

Sul posto, all’inizio del lungargine Scaricatore, un gruppo di ragazzi hanno indicato agli agenti il fiume, riferendo di aver notato una donna che, dopo essere salita sul parapetto, si era seduta nel vuoto per poi lasciarsi cadere.

Alcuni dei ragazzi erano scesi a ridosso della sponda, nel tentativo di soccorrerla.

Gli agenti hanno allora preso le “sacche” in dotazione per salvataggi in acqua. Guidati dalle loro grida di aiuto e con le torce elettriche, hanno visto cinque ragazzi immersi nell’acqua e nel fango e hanno gettato le sacche.

Tenendosi aggrappati alle corde di salvataggio tenute da altri agenti, hanno quindi portato in salvo la donna di 34 anni; altri tre dei ragazzi che avevano tentato di aiutata, una 24enne padovana e due fratelli boliviani di 19 e 22 anni, sono stati tutti accompagnati in Ospedale.

Ogni Volante della Questura è stata dotata di uno dei dispositivi dopo la scomparsa dell’Assistente Capo Domenico Zorzino, che perse la vita il 3 marzo 2023 nel tentativo di salvare un uomo finito con la sua auto nel canale Gorzone.