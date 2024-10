Polizia e Soprintendenza monitorano il territorio casertano dall’alto

Ha preso il via lunedì una significativa operazione di monitoraggio aereo che vede impegnati la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e la Polizia di Stato, in una missione congiunta per la tutela del patrimonio culturale e ambientale della provincia di Caserta.

L’intervento riguarda il litorale casertano e la catena dei monti Tifatini, estendendosi da Capua alle Forche Caudine, con l’obiettivo di sorvegliare aree di alto valore storico e paesaggistico per identificare rischi di degrado e pianificare azioni preventive.

L’operazione, coordinata dal Soprintendente Mariano Nuzzo, vede la partecipazione del Funzionario Architetto Antonio Friello e del Funzionario Archeologo Domenico Oione.

Il monitoraggio aereo è realizzato con il supporto del Reparto Volo della Polizia di Stato di Capodichino, diretto dal dirigente Paolo Orlando, il cui contributo professionale e operativo ha permesso di realizzare un’osservazione dettagliata e puntuale dei beni più vulnerabili.

L’iniziativa proseguirà nei prossimi giorni con il coinvolgimento delle forze di polizia locali, rafforzando ulteriormente il controllo del territorio e il coordinamento tra le istituzioni coinvolte.

“Questo intervento di monitoraggio è uno strumento indispensabile per preservare il nostro patrimonio e per intervenire tempestivamente sui beni storico-artistici e architettonici in pericolo,” ha dichiarato il Soprintendente Mariano Nuzzo.

“Le forze di Polizia, con grande professionalità e sensibilità, mettono a disposizione mezzi e competenze, dimostrando una vicinanza al territorio e un impegno costante. La collaborazione tra le istituzioni statali è cruciale: è attraverso queste sinergie che si conferma la volontà condivisa di supportare le comunità locali, di riaffermare i valori della legalità e della coesione sociale, e di tutelare il nostro patrimonio culturale.”

Un ringraziamento speciale va alle Questure di Napoli e Caserta per il loro supporto organizzativo e operativo, e al Reparto Volo della Polizia di Stato, che sotto la guida del dirigente Paolo Orlando ha assicurato la precisione e l’efficacia dell’operazione aerea.

Questo monitoraggio congiunto rappresenta un’importante azione preventiva contro il degrado e i rischi ambientali, permettendo di intervenire laddove il patrimonio culturale e paesaggistico risulta più vulnerabile.

Un impegno condiviso per la tutela e valorizzazione del territorio

L’operazione di monitoraggio è un esempio concreto della sinergia tra le istituzioni, mostrando come la collaborazione tra la Soprintendenza e le forze di polizia sia fondamentale per la tutela del patrimonio culturale ed ambientale locale. Il territorio casertano, con la sua ricchezza storica e paesaggistica, è un bene comune di inestimabile valore, e preservarlo significa proteggere la memoria e l’identità culturale delle generazioni future.

Azioni come questa rafforzano la presenza dello Stato nelle aree più vulnerabili, rinnovando un impegno concreto a favore del territorio e delle comunità locali.

La Soprintendenza esprime sincera gratitudine alla Polizia di Stato, alle Questure di Napoli e Caserta, e al Reparto Volo per la disponibilità e il prezioso contributo, segno di una collaborazione essenziale tra amministrazioni pubbliche, impegnate insieme nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio comune.