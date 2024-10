Poliziotto aggredito spara e uccide un giovane: rischia il linciaggio

Un poliziotto, di cui non si conoscono al momento le generalità, ha ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere “Lampanaro”.

L’agente. nella stessa occasione, é rimasto ferito in modo grave. La dinamica dei fatti é in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.

La vittima è Francesco Chimirri, residente a Crotone. Non si sa ancora se il poliziotto, nel momento in cui ha ucciso Chimirri, fosse in servizio.

Secondo una prima ricostruzione, il poliziotto avrebbe reagito ad un’aggressione al termine di un inseguimento.

L’inseguimento sarebbe iniziato, per motivi in corso di accertamento, ad Isola Capo Rizzuto, centro poco distante da Crotone: la vittima era bordo di un’auto con il padre e il poliziotto li avrebbe affiancati con la sua vettura.

Poi l’aggressione da parte dei due e una successiva colluttazione nel corso della quale l’agente ha sparato con la sua arma di ordinanza uccidendo il giovane.

Il poliziotto ha rischiato anche il linciaggio da parte di alcune persone che lo hanno colpito con calci e pugni e con un bastone, provocandogli gravi ferite per le quali è stato ricoverato nell’ospedale di Crotone.