Puzza notturna nell’agro aversano: l’sos del Comitato Terra dei Fuochi

Nella zona orientale dell’agro aversano ritorna l’odore nauseabondo nell’aria, specialmente di sera.

Gli abitanti di Aversa, Carinaro, Teverola, Cesa e Gricignano sono esasperati. Molteplici le segnalazioni social che si rincorrono quotidianamente.

“In questo ultimo periodo sta riesplodendo la problematica della puzza e degli odori nauseabondi che la notte o in prima mattina si sentono in tutto il territorio comunale. E’ necessario riprendere la sensibilizzazione delle istituzioni”, lo dichiara Giuseppe Barbato promotore insieme a: Armando Torino, Raffaele Mezzacapo, Concetta Molitierno, Marco Eramo, Maria Anna Barbato, Francesco Arzano, Carmela Barbato, Marianna Coppola e a tanti altri Carinaresi che costituiscono un nucleo di cittadini attivi per far emergere il disagio e le difficoltà in cui versava il territorio.

“Una necessità, continua Barbato, quella di riunirci e riattivarci di nuovo perché la protesta iniziata 11 anni fa si è assopita negli ultimi tempi e le persone continuano ad ammalarsi di neoplasie: lo dobbiamo a Marianna, ad Armando, a Domenico, a Luigi, a Giuseppe, a Massimo, a Giovanni, a Concetta, a Carmela e ai tanti nostri compaesani che a causa dei veleni e degli inquinamenti ambientali ci hanno rimesso la vita lasciandoci in anticipo, faremo anche da sentinelle, conclude Barbato, al nostro territorio”.

“Il comitato di riunirà prossimamente e si incaricherà di invitare anche altri cittadini a farne parte per tutte le iniziative da intraprendere”.