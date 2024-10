Real Normanna, pokerissimo all’Afragola

La Real Normanna non si ferma più. Quarta vittoria di fila della squadra dei presidenti Del Villano e Diana che si impongono con un rotondo 5-0 al ‘Moccia’ di Afragola e adesso guardano la vetta da vicinissimo, grazie anche ad una crescita esponenziale della qualità del gioco di un gruppo – guidato magistralmente da mister Sanchez – che adesso si diverte e fa divertire.

Domenica prossima appuntamento al ‘Bisceglia’: si gioca contro il Sant’Anastasia.

IL MATCH

PRIMO TEMPO. Aversa che è subito propositiva, ma è la Virtus Afragola a rendersi pericolosa con Galasso che ci prova dal limite con Merola che para facilmente a terra. Al 14’ l’occasione ghiotta per Guarracino: l’attaccante riceve palla in profondità grazie alla sponda area di Caso Naturale, la palla rimbalza al meglio per il tiro a volo sul palo lontano che si perde di un soffio lontano dallo specchio.

La gara si sblocca al minuto 16: punizione dalla trequarti di De Rosa, stacca altissimo Di Girolamo che supera i difensori e sigla lo 0-1. Al 21’ Caso Naturale ‘rischia’ di far passare per la seconda volta la Real Normanna con un pallonetto dopo un’uscita avventata del portiere ma un difensore salva sulla linea e mette in angolo.

Al 28’ ecco il raddoppio: azione confusa in area, di testa riesce a colpire il più piccolo dei granata, il giovanissimo Russo, che con un ‘cucchiaio’ supera Vivace per lo 0-2 e la corsa di felicità verso la panchina per una rete davvero meritata. Al 33 c’è anche il tris: Sieno mette al centro un pallone perfetto per il sinistro di Serrano che spiazza il portiere e stampa il gol della tranquillità. Tre minuti dopo anche il poker, con la doppietta di Russo.

Reazione di orgoglio della Virtus Afragola con un calcio di punizione diretto in porta che costringe Merola a fare un super intervento togliendo praticamente la sfera dallo specchio.

SECONDO TEMPO. Aversa a caccia del quinto gol, la Virtus Afragola alla ricerca della rete della ‘bandiera’. Tanta corsa e lotta in mezzo al campo ma praticamente da segnalare solamente le sostituzioni fino al 20’ della ripresa quando c’è l’azione di Serrano per l’accorrente Guarracino che spara alto. Da segnalare il ritorno in campo di Acampora che torna a disposizione di Sanchez dopo l’infortunio. A 13 minuti dalla fine arriva anche il quinto gol: si sblocca anche Guarracino che parte sul filo del fuorigioco e supera Vivace. È 0-5.

IL TABELLINO

VIRTUS AFRAGOLA: Vivace, Caruso (6’ st Infimo), Tipaldi, Pazzi, Varese, Gallo (33’ st Manzo), Elyassine (20’ st Pezzella), Oliva (25’ st Colurciello), Cacciottolo, Galasso, Sepe (6’ st Nisci). A disp.: Tramontano, Serra, Orefice, Cheddira. All. Morra

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Di Girolamo (32’ st Ruggiero), Battaglia, Guarracino, Serrano (20’ st Cestrone), Fontanarosa (14’ st Acampora), Sequino (43’ st Delli Paoli), De Rosa, Russo (25’ st Nocchiero), Caso Naturale. A disp. Poerio, Marzano, Canneva, Martone. All. Sanchez

TERNA ARBITRALE: Gaetano Pecora di Agropoli (Acunzo di Castellammare di Stabia e Criscuolo di Torre Annunziata)

MARCATORI: 16’ pt Di Girolamo (RN), 28’ pt, 36’ pt Russo (RN), 33’ pt Serrano (RN), 32’ st Guarracino (RN)