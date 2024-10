Real Normanna, pratica Quarto sbrigata in 45 minuti

La Real Normanna non fallisce l’appuntamento coi tre punti. A Quarto batte all’inglese i padroni di casa e si lancia verso i quartieri altissimi della classifica.

Serrano e Marzano regalano il successo: due gol nel primo tempo e 13 punti in classifica. La marcia è ingranata.

PRIMO TEMPO. Real Normanna subito padrona del campo: Quarto alle corde e al minuto 11 passano i granata. Rimessa di Russo, sfera per i piedi di Marzano che mette al centro l’assist perfetto per Serrano che vola altissimo e supera il difensore e poi il portiere con uno stacco imperioso. È 0-1.

Al 24’ altra occasionissima per i granata: pallone altissimo di Marzano, sembra andare fuori ma Caso Naturale ci crede e lo mette al centro negando anche l’intervento del portiere avversario, la sfera finisce sui piedi di Esposito col Ninja che però viene sorpreso e da ottima posizione tira sulla rete esterna.

Alla mezz’ora si fa vivo anche il Quarto con Di Gennaro dopo una buona azione ma la saracinesca Merola non si passa. Al 40’ ecco anche il raddoppio: palla recuperata a centrocampo, Esposito viene lanciato in velocità, difende palla e poi trova Marzano. Il centrocampista sbraccia con un difensore e poi supera con un tocco leggerissimo il portiere in uscita per lo 0-2 col quale si torna negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO. La ripresa scorre veloce con il Quarto che non riesce mai D impensierire i normanni. Due invece le azioni nitidissime dell’Aversa con Marzano e poi con Esposito ma entrambe le conclusioni non hanno avuto fortuna. Parte la girandola di cambi, entra anche Guarracino che ci prova con una conclusione da lontano senza però creare pericoli. Al 94’ è 0-2, seconda vittoria di fila per i normanni.

IL TABELLINO

QUARTO 2012: Sciorio, D’Alessandro, Tartaglione, Di Gennaro, Caputo (23’ st Canale), D’Ascia, Dommarco, Grasso (23’ st Sanguineti), Romano, Tribuno (38’ st Vincenzo). All. Palumbo

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Battaglia, Di Girolamo, Sequino, Caso Naturale, De Rosa (28’ st Guarracino), Marzano (18’ st Fontanarosa), Russo (42’ st Delli Paoli), Esposito (38’ st Cestrone), Serrano (24’ st Ruggiero). All. Sanchez

TERNA ARBITRALE: Raffaele Ruggiero di Salerno (Lorenzo Martello di Torre del Greco, Luigi Porcelli di Benevento)

MARCATORI: 12’ pt Serrano, 40’ pt Marzano