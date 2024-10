Real Normanna, che sfortuna: derby al Gladiator

Il derby di Terra di Lavoro va al Gladiator. I nerazzurri (nella quinta giornata di campionato di Eccellenza – Girone A) si impongono tra le mura amiche del ‘Piccirillo’ per 4-0 con la Real Normanna che deve fare i conti con una raffica di infortuni che hanno decimato la rosa.

Agli assenti e nemmeno convocati, si sono aggiunti i problemi fisici per Martone, Sieno e Lagnena costretti ad uscire già nel primo tempo.

Ora testa e gambe in vista del prossimo impegno di campionato: domenica prossima c’è al ‘Bisceglia’ la sfida col Nola.

PRIMO TEMPO. La gara si sblocca dopo appena 8 minuti: punizione da centrocampo, spiovente per la testa di Orlando che salta altissimo e supera Poerio che riesce solamente a toccare. E’ 1-0 per il Gladiator.

Poi si gioca praticamente a centrocampo con i nerazzurri che provano ad amministrare fino al 30’ quando Guarracino ci prova con un colpo di testa che non ha fortuna.

Rimessa dal fondo: il portiere Russo trova un preciso lancio per Mansour, l’attaccante sammaritano mette a terra, guarda la porta e trova un bolide che si insacca per il 2-0.

Aversa in enorme difficoltà.

Cambio forzato al 34’ per mister Sanchez: fuori Martone per infortunio (dopo un colpo alla spalla), dentro Sequino.

Ma non c’è reazione normanna: Di Giovanni al 38’ trova un cross al bacio per la testa di Orlando, l’attaccante ancora una volta stacca altissimo ma il tiro è centrale e Poerio può mettere in angolo con un colpo di reni.

Piove sul bagnato in casa Real Normanna: si ferma anche Sieno, dentro Marzano al 41’.

Clamoroso poi a fine primo tempo: si fa male anche Lagnena, terzo cambio forzato per Sanchez.

Dentro Pragliola e pochi secondi arriva anche il terzo gol del Gladiator: doppia occasione per Orlando, la seconda è quella vincente. Stacco imperioso e 3-0 al riposo.

SECONDO TEMPO. L’Aversa prova a rendere meno amara la propria domenica: prima con Guarracino e poi con Marzano prova a ridurre il gap e a riaprire la partita.

Primo cambio del Gladiator al minuto 53 con Bacio Terracino per Arario e subito il neo entrato ha la palla sui piedi per il poker ma il suo tiro a giro non trova lo specchio.

I normanni al 70’ ci provano con De Rosa che servito da Esposito trova una buona conclusione ma non la porta.

Poi la gara si trascina fino al 90’ con pochissime azioni degne di note, da segnalare solamente un buon tiro di Serrano bloccato in due tempi dal portiere.

Al 91’ arriva anche il poker: serpentina di Bacio Terracino, cross per la testa di Di Gennaro che da solo supera l’incolpevole Poerio. E’ 4-0.

IL TABELLINO

GLADIATOR: Russo, Di Giovanni, Argento, De Marco (23’ st Caruso), Campanella, Picascia, Arario (8’ st Bacio Terracino), Gatto, Orlando (32’ st Finizio), Mansour (32’ st Campanile), Calabrò (17’ st Di Gennaro). A disp.: Campana, Guarino, Natale, De Gregorio. All. Platone

REAL NORMANNA: Poerio, Sieno (41’ pt Marzano), Lagnena 45’ Pragliola), Di Girolamo, Cestrone (1’ st Russo), Ruggiero, Esposito, Guarracino (18’ st Serrano), Fontanarosa, De Rosa, Martone (34’ pt Sequino). A disp.: Merola, Severino, Delli Paoli, Caso Naturale. All. Sanchez

TERNA ARBITRALE: Della Porta di Benevento (Vanacore di Castellammare e D’Afiero di Frattamaggiore)

MARCATORI: 8’ pt Orlando (G), 30’ pt, 49’ pt Mansour (G), 46’ st Di Gennaro (G)

NOTE: Ammoniti Orlando (G), De Rosa, Pragliola (RN). Recupero 4’ pt, 3’ st