Un amaro caffè notturno da duemila euro. Va in un bar a Mergellina e al ritorno ritrova l’auto sfasciata e depredata dai ladri.

Gli sarà sembrato molto più amaro del solito quel caffè che aveva deciso di bere per concludere la domenica a Mergellina, Napoli.

Dopo aver parcheggiato l’auto in via Dattero ed essersi recato in un bar della zona, la notte tra domenica 6 ottobre e lunedì 7 ottobre, al ritorno ha ritrovato la propria vettura completamente depredata e devastata dai ladri. I malviventi dopo aver mandato in frantumi il parabrezza, si sono introdotti nell’abitacolo asportando l’impianto stereo e poi hanno smontato e portato via anche tutti i fari.

“Andare a prendere un caffè mi è costato quasi 2000 euro”, racconta la giovane vittima rivoltasi al deputato di alleanze a Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Tutto questo è successo nei pressi della clinica mediterranea domenica intorno all’una di notte. È assurdo. Ho 22 anni ma sto prendendo in seria considerazione di andare via da Napoli”.

“Una città sotto assedio. Un territorio in balia di criminali, delinquenti, farabutti, ladri e rapinatori. Come ci si può sentire sicuri e protetti quando non si è liberi di far nulla, quando appena ti distrai, ma anche se sei vigilie, ti fregano?”, ha dichiarato Borrelli con i consiglieri municipali Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.

“E questo quando ti va bene, non è certo raro vedersi puntare un coltello alla gola o una pistola alla tempia oppure essere riempito di botte per il classico ‘o la borsa o la vita’. Quando poi il sole di dilegua la città poi diventa quello scenario magari immaginato dal regista della saga de ‘Il giustiziere della notte’ dove la sola legge che esiste è quella della criminalità. Ma i nuovi agenti che sarebbero dovuti arrivare più di un anno fa hanno smarrito la via o non sono stati mai mandati?”.