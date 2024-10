Rubano melograni in un terreno ad Avetrana: un arresto ed una denuncia della Polizia di Stato.

La Polizia di Stato ha arrestato un 47enne tarantino in quanto ritenuto presunto responsabile del reato in concorso di furto aggravato e denunciato la sua complice, una 49enne di Manduria, per il medesimo reato.

I poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Manduria sono intervenuti in agro di Avetrana per la segnalazione giunta al 112 NUE relativa ad un possibile inseguimento in atto sulla strada di Avetrana in direzione di Manduria.

Il richiedente era il titolare di un fondo agricolo che ha raccontato all’operatore di essersi messo all’inseguimento di un’autovettura a bordo della quale vi erano un uomo ed una donna che, poco prima, erano stati sorpresi a rubare melograni all’interno del terreno di sua proprietà.

Sempre secondo quanto riferito, l’individuo, vistosi scoperto, sarebbe salito velocemente a bordo di un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze con alla guida una complice, dandosi a precipitosa fuga.

Il titolare del terreno, inseguendoli con la propria autovettura, senza perderli mai di vista, ha chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno intercettato, poco dopo, l’autovettura in fuga con a bordo i due.

Da una perquisizione effettuata all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti circa 30 kg di melograni appena raccolti, mentre la restante parte era riposta in due grossi secchi, abbandonati nel terreno scoperti dal titolare.

Tutta la merce rinvenuta è stata restituita al legittimo proprietario, il quale ha raccontato ai poliziotti di essere esasperato da questi continui furti, l’ultimo lo aveva subito meno di 15 giorni prima.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 47enne, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi numerosissimi precedenti per delitti contro il patrimonio, è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà.