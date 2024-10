Alcuni modi per scaricare video dai social media

I social media sono sempre stati una buona fonte di intrattenimento. Oggi la sua popolarità è notevolmente cresciuta in tutto il mondo. Oltre a connettersi con le persone, i canali dei social media sono diventati un luogo in cui divertirsi con i contenuti, in particolare i video.

Guardi centinaia di video sul tuo feed di notizie pubblicati dai tuoi amici e influencer che segui. A volte puoi scaricare alcuni video per guardarli offline o inviarli al tuo social network.

Sfortunatamente, i canali dei social media non ti consentono di salvare video direttamente dalle loro piattaforme. Ma non preoccuparti; ti diremo alcuni modi segreti per scaricare i video dei social media sul tuo dispositivo. Quindi, continua a leggere questo articolo finché non scopri tutti questi metodi utili.

Utilizza downloader di video online

Il primo modo possibile e più conveniente per salvare video dai canali dei social media è utilizzare un efficiente downloader di video basato sul web. Con l’accesso a un downloader eccezionale, non è necessario installare app o software di terze parti sul tuo dispositivo.

I downloader di video basati su Internet utilizzano l’URL del video da scaricare e lo recuperano dalla rispettiva piattaforma. Il downloader stesso identifica a quale piattaforma appartiene il video. Quindi, per scaricare i video desiderati, hai solo bisogno dei loro collegamenti.

Poiché Internet contiene migliaia di downloader di video, può essere difficile per gli utenti riconoscere quale sia il migliore. Per tua comodità, abbiamo elencato di seguito i due downloader di video più affidabili e meglio funzionanti.

Duplichecker – downloader di video

Essendo un’utilità web leader basata su strumenti, Duplichecker facilita gli utenti globali con un downloader di video ricco di funzionalità.

Questo downloader è dotato di un’interfaccia facile da navigare e fornisce una casella URL visibile nella parte superiore della sua pagina web dove puoi inserire il collegamento del video.

Sia che tu lo voglia scaricare video da Facebook, Instagram o qualsiasi altra piattaforma di social media, questo downloader soddisfa ogni volta le tue aspettative. Soprattutto, ti consente di scaricare video di diversa qualità, con risoluzione da 144p a 4K.

Ti consente anche di selezionare diversi formati video in base ai quali impostare le tue specifiche le tue esigenze. L’usabilità gratuita di questo downloader di video è la caratteristica che lo rende popolare e affidabile in tutto il mondo.

AnyDownloader

Anydownloader è un’altra piattaforma di download di video gratuita che ti consente di scaricare i tuoi video preferiti dai social media.

Come altri, questo downloader utilizza l’URL del video per prelevarlo dal sito social corrispondente.

È compatibile con tutti i browser e sistemi operativi. Per salvare video illimitati, devi solo prendere il tuo dispositivo, aprire il tuo browser preferito e accedervi.

Questo downloader di video può scaricare video di alta qualità in diversi formati. La sua pagina web mostra un elenco di piattaforme da cui è possibile scaricare video. Fortunatamente, questo elenco include quasi tutti i canali di social media più popolari.

Scarica software desktop o app mobile

Un altro modo fattibile per scaricare video dai social media sul tuo dispositivo è utilizzare un software per scaricare video e app mobili. Questo metodo consente anche di eseguire download batch di video. Insieme ai servizi di download, queste app facilitano inoltre gli utenti con opzioni di modifica e condivisione di base.

Continuano regolarmente ad estendere il loro approccio a più piattaforme web. Pertanto, devi continuare ad aggiornarli ogni volta che ne hai bisogno per trarne il massimo beneficio. Gli aggiornamenti frequenti potrebbero gravare ulteriormente sullo spazio di archiviazione del tuo dispositivo. Ma per scaricare video, devi sopportarlo.

Una semplice ricerca su Google per tali app e software offre molte scelte, quindi potresti aver bisogno di chiarimenti su quali utilizzare e quali evitare. Di seguito, abbiamo menzionato app e software affidabili che puoi installare facilmente sui tuoi dispositivi.

Video Downloader – applicazione mobile

Video Downloader è un’eccezionale applicazione mobile per il download di video. L’installazione di questa app sul tuo cellulare ti consente di ottenere contenuti video da qualsiasi piattaforma di social media.

Un’interfaccia elegante e semplice ti dà il benvenuto quando apri l’app dopo l’installazione.

Puoi trovare una casella di input Link nella parte superiore del suo layout. Per acquisire un video da qualsiasi sito social, devi solo incollare l’URL del video in quella casella. Questa app analizza l’URL e rileva automaticamente lo stesso video che desideri scaricare.

Quindi, recupera il video dalla rispettiva piattaforma e lo mostra in modo diverso. Selezionando la risoluzione desiderata potrete procedere facilmente al download.

Downloader 4K – software da scrivania

4K Downloader è un software di download video sviluppato appositamente per essere installato ed eseguito su desktop e laptop. Questo software funziona con quasi tutti i sistemi operativi più utilizzati, quindi non avrai problemi a installarlo.

Il suo nome indica che può scaricare video con una risoluzione fino a 4K. Il suo meccanismo di download coinvolge anche l’URL del video desiderato. Devi solo inserire l’URL del video nella casella di collegamento menzionata in questo software.

Questo software di download di video può eseguire download in batch, consentendoti di fornire collegamenti a intere playlist. Puoi eseguire liberamente tutti i download che desideri utilizzando questo software.

Conclusioni

Conoscere con i metodi giusti, puoi scaricare facilmente video dalle piattaforme di social media. Dopo aver letto l’articolo sopra, speriamo che tu abbia imparato i possibili metodi per consentirti di eseguire download di video illimitati. Ora spetta a te decidere in che modo preferisci salvare i tuoi video più cari dai siti social.