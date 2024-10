Sedicenne con scooter investe due ragazzine

Un 16enne in sella al suo scooter, dopo aver sorpassato alcuni veicoli incolonnati, avrebbe travolto due ragazzine di 13 anni che attraversavano la strada.

Questa la ricostruzione dei carabinieri intervenuti in via Roma a Giugliano. Le vittime sono state portate in codice rosso al Santobono, non in pericolo di vita.

Il 16enne è stato ricoverato in codice giallo nell’ospedale di Giugliano.

Indagini in corso per chiarire in maniera definitiva la dinamica.

Investita nel Salernitano, muore in ospedale

È deceduta in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate nell’investimento avvenuto ieri sera in via Della Libertà a Roccapiemonte (Salerno).

La vittima è una 67enne, residente a Castel San Giorgio.

La donna, mentre attraversava, è stata travolta da una Nissan Qashqai.

Trasportata d’urgenza nell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stata ricoverata in prognosi riservata. Ma le gravi ferite riportate nell’impatto ne hanno provocato la morte.

Alla guida dell’auto c’era un 41enne, risultato negativo ai test tossicologici e alcolemici.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.