Sessa Aurunca. Parcheggi per i sanitari: tariffe allineate come i residenti

I dipendenti del presidio ospedaliero San Rocco di Sessa Aurunca e dei distretti annessi al DS 14 risparmieranno fior di quattrini per l’abbonamento del parcheggio auto.

Ciò è stato reso possibile grazie all’intervento della Funzione Pubblica Cgil di Caserta e in particolare dei delegati sindacali Sciarretta e Aletta, i quali si sono attivati per chiedere l’adeguamento delle tariffe del parcheggio dipendenti al pari di quelle dei residenti.

“L’amministrazione comunale ha ritenuto, in ragione dell’utilità del pubblico servizio reso a vantaggio della comunità, di conformare le tariffe per abbonamento degli operatori sanitari del PO e del DS 14 a quelle vigenti per la popolazione residente“, così si legge nella decisione presa da Pasqualino Emerito, comandante della Polizia Municipale di Sessa Aurunca.

“Era importante inoltrare questa istanza alle istituzioni competenti per i lavoratori della Sanità che non risiedono a Sessa Aurunca – hanno dichiarato i delegati della Fp Cgil – anche perché il parcheggio auto costava quasi il 25% dello stipendio annuo”.

“E in considerazione dei piccoli aumenti contrattuali non in linea con la crescita del costo della vita era diventato uno stillicidio per i lavoratori. Dal 1° novembre, invece, i dipendenti non residenti pagheranno le stesse tariffe riservate ai cittadini di Sessa“.